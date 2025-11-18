Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг и ФРП разрабатывают программу поддержки производителей игрушек - 18.11.2025, ПРАЙМ
Минпромторг и ФРП разрабатывают программу поддержки производителей игрушек
Минпромторг и ФРП разрабатывают программу поддержки производителей игрушек
2025-11-18T19:20+0300
2025-11-18T19:20+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России совместно с Фондом развития промышленности (ФРП) разрабатывают программу льготного заемного финансирования отечественных производителей игрушек, сообщил глава министерства Антон Алиханов. Министр во вторник провел рабочую встречу с генеральным директором Российского общества "Знание" Максимом Древалем. Участники обсудили итоги всероссийского конкурса "Родная игрушка", а также меры поддержки для отечественных производителей. "Совместно с Фондом развития промышленности мы прорабатываем программу льготного заемного финансирования для российских производителей игр и игрушек. Эта инициатива направлена на укрепление позиций отечественных компаний на рынке", – приводят слова Алиханова в пресс-службе Минпромторга. Также в ходе встречи особое внимание уделили практической реализации проектов победителей конкурса "Родная игрушка", на который было подано 30 тысяч заявок из разных регионов России. "Сейчас мы находимся на очень важном этапе – победители заключают договоры с отечественными производителями для изготовления первого тиража, некоторые игры уже появились на полках магазинов. Совместно с Минпромторгом мы работаем над тем, чтобы и остальные победившие проекты конкурса как можно скорее оказались у наших детей, стали частью воспитательной среды", – подчеркнул Древаль.
бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг, фонд развития промышленности
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Фонд развития промышленности
19:20 18.11.2025
 
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России совместно с Фондом развития промышленности (ФРП) разрабатывают программу льготного заемного финансирования отечественных производителей игрушек, сообщил глава министерства Антон Алиханов.
Министр во вторник провел рабочую встречу с генеральным директором Российского общества "Знание" Максимом Древалем. Участники обсудили итоги всероссийского конкурса "Родная игрушка", а также меры поддержки для отечественных производителей.
"Совместно с Фондом развития промышленности мы прорабатываем программу льготного заемного финансирования для российских производителей игр и игрушек. Эта инициатива направлена на укрепление позиций отечественных компаний на рынке", – приводят слова Алиханова в пресс-службе Минпромторга.
Также в ходе встречи особое внимание уделили практической реализации проектов победителей конкурса "Родная игрушка", на который было подано 30 тысяч заявок из разных регионов России.
"Сейчас мы находимся на очень важном этапе – победители заключают договоры с отечественными производителями для изготовления первого тиража, некоторые игры уже появились на полках магазинов. Совместно с Минпромторгом мы работаем над тем, чтобы и остальные победившие проекты конкурса как можно скорее оказались у наших детей, стали частью воспитательной среды", – подчеркнул Древаль.
