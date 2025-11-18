Минпромторг и ФРП разрабатывают программу поддержки производителей игрушек

https://1prime.ru/20251118/minpromtorg-864670039.html

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг России совместно с Фондом развития промышленности (ФРП) разрабатывают программу льготного заемного финансирования отечественных производителей игрушек, сообщил глава министерства Антон Алиханов. Министр во вторник провел рабочую встречу с генеральным директором Российского общества "Знание" Максимом Древалем. Участники обсудили итоги всероссийского конкурса "Родная игрушка", а также меры поддержки для отечественных производителей. "Совместно с Фондом развития промышленности мы прорабатываем программу льготного заемного финансирования для российских производителей игр и игрушек. Эта инициатива направлена на укрепление позиций отечественных компаний на рынке", – приводят слова Алиханова в пресс-службе Минпромторга. Также в ходе встречи особое внимание уделили практической реализации проектов победителей конкурса "Родная игрушка", на который было подано 30 тысяч заявок из разных регионов России. "Сейчас мы находимся на очень важном этапе – победители заключают договоры с отечественными производителями для изготовления первого тиража, некоторые игры уже появились на полках магазинов. Совместно с Минпромторгом мы работаем над тем, чтобы и остальные победившие проекты конкурса как можно скорее оказались у наших детей, стали частью воспитательной среды", – подчеркнул Древаль.

