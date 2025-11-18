Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть снижаются - 18.11.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром, трейдеры оценивают рыночные факторы, такие как объем предложения и спроса на рынке черного золота, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.07 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,67% к уровню предыдущего закрытия, до 63,77 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,7%, до 59,44 доллара. "Если санкционное давление окажется слабым, уровень напряженности конфликтов не будет расти, а ОПЕК сохранит текущий курс, рынок в конечном итоге должен еще больше показать ценовое ослабление", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика MST Marquee Саула Кавоника (Saul Kavonic). По подсчетам РИА Новости на основе данных Международного энергетического агентство (МЭА), восемь из стран ОПЕК+, взявших на себя дополнительные ограничения, снизили добычу нефти в октябре на 360 тысяч баррелей в сутки, до 33,6 миллиона баррелей, но превысили свои целевые уровни на 760 тысяч баррелей в сутки. В 2026 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,63 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии, Канады и Аргентины.
08:22 18.11.2025
 
Мировые цены на нефть снижаются

Цена нефти марки Brent опустилась до $63,77 за баррель

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром, трейдеры оценивают рыночные факторы, такие как объем предложения и спроса на рынке черного золота, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.07 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,67% к уровню предыдущего закрытия, до 63,77 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,7%, до 59,44 доллара.
"Если санкционное давление окажется слабым, уровень напряженности конфликтов не будет расти, а ОПЕК сохранит текущий курс, рынок в конечном итоге должен еще больше показать ценовое ослабление", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика MST Marquee Саула Кавоника (Saul Kavonic).
По подсчетам РИА Новости на основе данных Международного энергетического агентство (МЭА), восемь из стран ОПЕК+, взявших на себя дополнительные ограничения, снизили добычу нефти в октябре на 360 тысяч баррелей в сутки, до 33,6 миллиона баррелей, но превысили свои целевые уровни на 760 тысяч баррелей в сутки.
В 2026 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,63 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии, Канады и Аргентины.
 
