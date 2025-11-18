https://1prime.ru/20251118/neft-864634448.html

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются - 18.11.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром, трейдеры оценивают рыночные факторы, такие как объем предложения и спроса на рынке черного золота,... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T08:22+0300

2025-11-18T08:22+0300

2025-11-18T08:22+0300

экономика

нефть

рынок

сша

бразилия

канада

опек

мэа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_17d4749219b9d1cd63d67cff17a8431c.jpg

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром, трейдеры оценивают рыночные факторы, такие как объем предложения и спроса на рынке черного золота, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.07 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,67% к уровню предыдущего закрытия, до 63,77 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,7%, до 59,44 доллара. "Если санкционное давление окажется слабым, уровень напряженности конфликтов не будет расти, а ОПЕК сохранит текущий курс, рынок в конечном итоге должен еще больше показать ценовое ослабление", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика MST Marquee Саула Кавоника (Saul Kavonic). По подсчетам РИА Новости на основе данных Международного энергетического агентство (МЭА), восемь из стран ОПЕК+, взявших на себя дополнительные ограничения, снизили добычу нефти в октябре на 360 тысяч баррелей в сутки, до 33,6 миллиона баррелей, но превысили свои целевые уровни на 760 тысяч баррелей в сутки. В 2026 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,63 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии, Канады и Аргентины.

сша

бразилия

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, бразилия, канада, опек, мэа