Нефть ослабили снижение на заявлениях генсека ОПЕК

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ослабили снижение к вечеру вторника, трейдеры обращают внимание на заявление генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса о том, что организация не прогнозирует профицита на мировом рынке нефти в 2026 году, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.07 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,25% к уровню предыдущего закрытия, до 64,04 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,02%, до 59,85 доллара. Еще утром цены на нефть обеих марок снижались примерно на 0,7%. Ранее во вторник генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что организация стран-экспортеров в своем ежемесячном докладе не прогнозирует профицита на мировом рынке нефти в следующем году и не предвосхищает решения ОПЕК+. Так генсек прокомментировал заявления ряда зарубежных СМИ о том, что ОПЕК ожидает превышения предложения над спросом в следующем году. Помимо этого он отметил, что ОПЕК продолжает ждать уверенного роста спроса - примерно на 1,3 миллиона баррелей в сутки - и в 2025, и в 2026 году. Генсек также обратил внимание на то, что при расхождениях в прогнозах с Международным энергетическим агентством (МЭА) оценки ОПЕК близки с теми, что дает минэнерго США.

