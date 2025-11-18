Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть ослабили снижение на заявлениях генсека ОПЕК - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251118/neft-864671565.html
Нефть ослабили снижение на заявлениях генсека ОПЕК
Нефть ослабили снижение на заявлениях генсека ОПЕК - 18.11.2025, ПРАЙМ
Нефть ослабили снижение на заявлениях генсека ОПЕК
Мировые цены на нефть ослабили снижение к вечеру вторника, трейдеры обращают внимание на заявление генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса о том, что... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T19:59+0300
2025-11-18T19:59+0300
нефть
торги
сша
хайсам аль-гайс
опек
мэа
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83077/55/830775549_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2f3f6ef8c9f2d4d1c8035cd9b6af97a7.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ослабили снижение к вечеру вторника, трейдеры обращают внимание на заявление генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса о том, что организация не прогнозирует профицита на мировом рынке нефти в 2026 году, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.07 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,25% к уровню предыдущего закрытия, до 64,04 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,02%, до 59,85 доллара. Еще утром цены на нефть обеих марок снижались примерно на 0,7%. Ранее во вторник генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что организация стран-экспортеров в своем ежемесячном докладе не прогнозирует профицита на мировом рынке нефти в следующем году и не предвосхищает решения ОПЕК+. Так генсек прокомментировал заявления ряда зарубежных СМИ о том, что ОПЕК ожидает превышения предложения над спросом в следующем году. Помимо этого он отметил, что ОПЕК продолжает ждать уверенного роста спроса - примерно на 1,3 миллиона баррелей в сутки - и в 2025, и в 2026 году. Генсек также обратил внимание на то, что при расхождениях в прогнозах с Международным энергетическим агентством (МЭА) оценки ОПЕК близки с теми, что дает минэнерго США.
https://1prime.ru/20251118/mongoliya-864665592.html
https://1prime.ru/20251117/sana-864625781.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83077/55/830775549_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1c1ab83d02d5c67c29187955e8d92aef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, торги, сша, хайсам аль-гайс, опек, мэа, рынок
Нефть, Торги, США, Хайсам аль-Гайс, ОПЕК, МЭА, Рынок
19:59 18.11.2025
 
Нефть ослабили снижение на заявлениях генсека ОПЕК

Цены на нефть ослабили снижение к вечеру на фоне прогнозов ОПЕК

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Логотип ОПЕК. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ослабили снижение к вечеру вторника, трейдеры обращают внимание на заявление генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса о том, что организация не прогнозирует профицита на мировом рынке нефти в 2026 году, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.07 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,25% к уровню предыдущего закрытия, до 64,04 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,02%, до 59,85 доллара.
Алексей Миллер - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области газа и нефти
17:51
Еще утром цены на нефть обеих марок снижались примерно на 0,7%.
Ранее во вторник генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что организация стран-экспортеров в своем ежемесячном докладе не прогнозирует профицита на мировом рынке нефти в следующем году и не предвосхищает решения ОПЕК+. Так генсек прокомментировал заявления ряда зарубежных СМИ о том, что ОПЕК ожидает превышения предложения над спросом в следующем году.
Помимо этого он отметил, что ОПЕК продолжает ждать уверенного роста спроса - примерно на 1,3 миллиона баррелей в сутки - и в 2025, и в 2026 году.
Генсек также обратил внимание на то, что при расхождениях в прогнозах с Международным энергетическим агентством (МЭА) оценки ОПЕК близки с теми, что дает минэнерго США.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Саудовская Аравия начала поставлять нефть в Сирию
Вчера, 21:35
 
НефтьТоргиСШАХайсам аль-ГайсОПЕКМЭАРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала