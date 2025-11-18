https://1prime.ru/20251118/opek-864634924.html

Эксперт прокомментировал возможное возвращение Анголы в ОПЕК

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Возможное возвращение Анголы в ОПЕК не повлияет ни на эффективность сделки ОПЕК+, ни на ситуацию на мировом рынке, так как ее добыча нефти достаточно стабильна, и у нее нет потенциала к существенному росту, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Ранее, в субботу, посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья заявил РИА Новости, что не исключает возвращения страны в ОПЕК в ближайшее время. "Для ОПЕК+ и для ОПЕК возвращение Анголы... как и ее уход в конце 2023 года, не принципиален. В рамках общего соглашения это не такой крупный производитель, его добыча относительно стабильна. Там нет перспектив какого-то существенного роста, как нет и перспектив снижения, учитывая позицию национальных властей. Поэтому, участвует ли Ангола в ОПЕК и ОПЕК+, на мировой рынок нефти мало влияет, поскольку ее добыча более-менее стабильна, независимо от правовых рамок", - сказал эксперт. Ангола покинула ОПЕК в конце 2023 года, так как была не согласна со своей квотой, и сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ не отвечало ее национальным интересам. Белогорьев предположил, что выход из организации был нужен стране для того, чтобы привлечь к себе западные нефтяные компании. И, по его словам, за эти два года в ангольские проекты вошли многие мейджоры, в частности Shell и Chevron. Также готовятся войти Exxonmobil, TotalEnergies и ряд других компаний. Тем не менее добыча в Анголе неуклонно сокращается с 2016 года, и лучшее, на что власти страны могут рассчитывать - это удерживать добычу в районе 1 миллиона баррелей в сутки. В целом, объяснил эксперт, с момента выхода из сделки задача по привлечению инвестиций была выполнена. А учитывая, что ОПЕК+ перешел в 2025 году от сокращения добычи нефти к ее увеличению, участие в альянсе теперь не выглядит для Анголы обременительным. "Я верю, что она может вернуться... Сейчас ничего не сдерживает ее от этого. Но она также может и выйти в любой другой момент в будущем, если ее что-то не устроит. Внутри ОПЕК и ОПЕК+ всегда есть периферийные страны, не составляющие ядро этих соглашений, которые могут входить, могут не входить. Это никак принципиально не влияет на общую эффективность соглашения", - заключил Белогорьев.

