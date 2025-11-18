https://1prime.ru/20251118/operator-864646046.html

В России может появиться единый речной оператор

В России может появиться единый речной оператор

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Росморречфлот находится в стадии формирования единого речного оператора для внутренних водных путей России, сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай. "Сейчас Росморречфлот находится в стадии формирования того, как его называют, оператора, который будет заниматься у нас рекой", - сказал Пошивай во время круглого стола "Россия - речная транспортная держава" в рамках форума "Транспорт России 2025". Задача по созданию единого оператора на опорной речной сети в европейской части России включена в Транспортную стратегию до 2030 года. Сейчас в стране функционирует ФКУ "Речводпуть", которое занимается администрированием доходов, обновлением обслуживающего флота. "В настоящий момент (у нас есть - ред.) казенное предприятие "Речводпуть". Соответственно, тот Росморпорт, который был в свое время создан, он работает в силу наличия источника его существования, развития и работы в виде портовых сборов. Но на реке, к сожалению, таким источником мы не располагаем. Это является одной из основных причин, которые до сих пор не дали возможность создать подобное предприятие. Сейчас мы пытаемся это сделать в рамках речного пути", - отметил Пошивай.

рф

