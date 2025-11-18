https://1prime.ru/20251118/pledy-864628982.html

Теплые пледы стали предоставлять в аренду в поездах дальнего следования

2025-11-18T01:39+0300

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Теплые пледы стали предоставлять в аренду в российских поездах дальнего следования, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "Сравнительно недавно появилась услуга "Плед в аренду", в рамках которой за небольшую плату пассажир может воспользоваться теплым пледом", - сообщил Пястолов в преддверии выставки и форума "Транспорт России". По его словам, в настоящее время она предоставляется пассажирам вагонов с местами для сидения в 52 поездах компании. "До конца текущего года данная услуга будет запущена ещё в 35 поездах", - добавил глава ФПК. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 ноября в 8.00 мск.

2025

