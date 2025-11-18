Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Питьевая вода, кипяток, стаканы с подстаканниками в поездке и возможность пользоваться розеткой в поезде дальнего следования всегда представляются пассажирам бесплатно, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "Независимо от класса обслуживания в поездах нашей компании пассажирам всегда бесплатно предоставляется питьевая вода, кипяток, стаканы с подстаканниками на время поездки, есть возможность зарядить мобильные устройства с помощью розеток в вагоне", - сообщил Пястолов в преддверии выставки и форума "Транспорт России". Он добавил, что с собой бесплатно можно провезти ручную кладь весом не более 36 килограмм (в СВ – не более 50 килограмм), а также сноуборды, лыжи и палки к ним, весла, хоккейные клюшки, туристские палатки и другой спортивный и туристский инвентарь, музыкальные инструменты, детские коляски (если пассажир путешествует с ребенком), инвалидные коляски и другие средства реабилитации. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
12:45 18.11.2025 (обновлено: 13:22 18.11.2025)
 
Россиянам рассказали о бесплатных услугах в поездах

ФПК: в поездах дальнего следования пассажирам бесплатно предоставляют воду и кипяток

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Пассажиры на вокзале
Пассажиры на вокзале. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Питьевая вода, кипяток, стаканы с подстаканниками в поездке и возможность пользоваться розеткой в поезде дальнего следования всегда представляются пассажирам бесплатно, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"Независимо от класса обслуживания в поездах нашей компании пассажирам всегда бесплатно предоставляется питьевая вода, кипяток, стаканы с подстаканниками на время поездки, есть возможность зарядить мобильные устройства с помощью розеток в вагоне", - сообщил Пястолов в преддверии выставки и форума "Транспорт России".
Он добавил, что с собой бесплатно можно провезти ручную кладь весом не более 36 килограмм (в СВ – не более 50 килограмм), а также сноуборды, лыжи и палки к ним, весла, хоккейные клюшки, туристские палатки и другой спортивный и туристский инвентарь, музыкальные инструменты, детские коляски (если пассажир путешествует с ребенком), инвалидные коляски и другие средства реабилитации.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
 
