Россиянам рассказали о бесплатных услугах в поездах

2025-11-18T12:45+0300
2025-11-18T12:45+0300
2025-11-18T13:22+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Питьевая вода, кипяток, стаканы с подстаканниками в поездке и возможность пользоваться розеткой в поезде дальнего следования всегда представляются пассажирам бесплатно, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "Независимо от класса обслуживания в поездах нашей компании пассажирам всегда бесплатно предоставляется питьевая вода, кипяток, стаканы с подстаканниками на время поездки, есть возможность зарядить мобильные устройства с помощью розеток в вагоне", - сообщил Пястолов в преддверии выставки и форума "Транспорт России". Он добавил, что с собой бесплатно можно провезти ручную кладь весом не более 36 килограмм (в СВ – не более 50 килограмм), а также сноуборды, лыжи и палки к ним, весла, хоккейные клюшки, туристские палатки и другой спортивный и туристский инвентарь, музыкальные инструменты, детские коляски (если пассажир путешествует с ребенком), инвалидные коляски и другие средства реабилитации. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
