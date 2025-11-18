https://1prime.ru/20251118/preparat-864640339.html
ФАС согласовала цену препарата из ЕАЭС для лечения венозных тромбозов
ФАС согласовала цену препарата из ЕАЭС для лечения венозных тромбозов - 18.11.2025, ПРАЙМ
ФАС согласовала цену препарата из ЕАЭС для лечения венозных тромбозов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый биоаналоговый препарат производителя из ЕАЭС для профилактики и лечения венозных... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T10:17+0300
2025-11-18T10:17+0300
2025-11-18T10:17+0300
россия
еаэс
здоровье
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/77676/59/776765915_0:72:1500:916_1920x0_80_0_0_f078064df0207352fa55aaa2b59bfd5b.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый биоаналоговый препарат производителя из ЕАЭС для профилактики и лечения венозных тромбозов, согласованная цена на 2,5% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Флюксум", сообщили в ведомстве. "ФАС: цены на препарат для профилактики и лечения венозных тромбозов снижены на 2,5%. Речь идет о первом биоаналоговом лекарственном препарате производителя государства - члена Евразийского экономического союза "Парнапарин натрия велфарм" в рамках МНН (международное непатентованное наименование - ред.) "Парнапарин натрия", - говорится в сообщении. Отмечается, что согласованные цены на первый биоаналог снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Флюксум" на 2,5%. Так, например, цена за 1 ампулу раствора "Парнапарин натрия велфарм" для подкожного введения в дозировке 3 200 анти-Ха МЕ согласована на уровне 230 рублей, при этом цена за аналогичную форму выпуска референтного лекарственного препарата составляет 236 рублей. "Согласование ФАС цен на новый биоаналог повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - добавляет ведомство.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77676/59/776765915_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_7b285d26129ba41552699f352963153e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еаэс, здоровье, фас рф
РОССИЯ, ЕАЭС, Здоровье, ФАС РФ
ФАС согласовала цену препарата из ЕАЭС для лечения венозных тромбозов
ФАС согласовала цену на первый биоаналоговый препарат от тромбозов производителя из ЕАЭС
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый биоаналоговый препарат производителя из ЕАЭС для профилактики и лечения венозных тромбозов, согласованная цена на 2,5% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Флюксум", сообщили в ведомстве.
"ФАС: цены на препарат для профилактики и лечения венозных тромбозов снижены на 2,5%. Речь идет о первом биоаналоговом лекарственном препарате производителя государства - члена Евразийского экономического союза "Парнапарин натрия велфарм" в рамках МНН (международное непатентованное наименование - ред.) "Парнапарин натрия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласованные цены на первый биоаналог снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Флюксум" на 2,5%. Так, например, цена за 1 ампулу раствора "Парнапарин натрия велфарм" для подкожного введения в дозировке 3 200 анти-Ха МЕ согласована на уровне 230 рублей, при этом цена за аналогичную форму выпуска референтного лекарственного препарата составляет 236 рублей.
"Согласование ФАС цен на новый биоаналог повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - добавляет ведомство.