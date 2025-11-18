Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС согласовала цену препарата из ЕАЭС для лечения венозных тромбозов
ФАС согласовала цену препарата из ЕАЭС для лечения венозных тромбозов
ФАС согласовала цену препарата из ЕАЭС для лечения венозных тромбозов - 18.11.2025, ПРАЙМ
ФАС согласовала цену препарата из ЕАЭС для лечения венозных тромбозов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый биоаналоговый препарат производителя из ЕАЭС для профилактики и лечения венозных... | 18.11.2025, ПРАЙМ
россия
еаэс
здоровье
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/77676/59/776765915_0:72:1500:916_1920x0_80_0_0_f078064df0207352fa55aaa2b59bfd5b.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый биоаналоговый препарат производителя из ЕАЭС для профилактики и лечения венозных тромбозов, согласованная цена на 2,5% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Флюксум", сообщили в ведомстве. "ФАС: цены на препарат для профилактики и лечения венозных тромбозов снижены на 2,5%. Речь идет о первом биоаналоговом лекарственном препарате производителя государства - члена Евразийского экономического союза "Парнапарин натрия велфарм" в рамках МНН (международное непатентованное наименование - ред.) "Парнапарин натрия", - говорится в сообщении. Отмечается, что согласованные цены на первый биоаналог снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Флюксум" на 2,5%. Так, например, цена за 1 ампулу раствора "Парнапарин натрия велфарм" для подкожного введения в дозировке 3 200 анти-Ха МЕ согласована на уровне 230 рублей, при этом цена за аналогичную форму выпуска референтного лекарственного препарата составляет 236 рублей. "Согласование ФАС цен на новый биоаналог повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - добавляет ведомство.
россия, еаэс, здоровье, фас рф
РОССИЯ, ЕАЭС, Здоровье, ФАС РФ
10:17 18.11.2025
 
ФАС согласовала цену препарата из ЕАЭС для лечения венозных тромбозов

ФАС согласовала цену на первый биоаналоговый препарат от тромбозов производителя из ЕАЭС

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Здание ФАС России. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый биоаналоговый препарат производителя из ЕАЭС для профилактики и лечения венозных тромбозов, согласованная цена на 2,5% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Флюксум", сообщили в ведомстве.
"ФАС: цены на препарат для профилактики и лечения венозных тромбозов снижены на 2,5%. Речь идет о первом биоаналоговом лекарственном препарате производителя государства - члена Евразийского экономического союза "Парнапарин натрия велфарм" в рамках МНН (международное непатентованное наименование - ред.) "Парнапарин натрия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласованные цены на первый биоаналог снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Флюксум" на 2,5%. Так, например, цена за 1 ампулу раствора "Парнапарин натрия велфарм" для подкожного введения в дозировке 3 200 анти-Ха МЕ согласована на уровне 230 рублей, при этом цена за аналогичную форму выпуска референтного лекарственного препарата составляет 236 рублей.
"Согласование ФАС цен на новый биоаналог повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - добавляет ведомство.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
