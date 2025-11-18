https://1prime.ru/20251118/preparat-864640339.html

ФАС согласовала цену препарата из ЕАЭС для лечения венозных тромбозов

ФАС согласовала цену препарата из ЕАЭС для лечения венозных тромбозов

2025-11-18T10:17+0300

россия

еаэс

здоровье

фас рф

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый биоаналоговый препарат производителя из ЕАЭС для профилактики и лечения венозных тромбозов, согласованная цена на 2,5% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Флюксум", сообщили в ведомстве. "ФАС: цены на препарат для профилактики и лечения венозных тромбозов снижены на 2,5%. Речь идет о первом биоаналоговом лекарственном препарате производителя государства - члена Евразийского экономического союза "Парнапарин натрия велфарм" в рамках МНН (международное непатентованное наименование - ред.) "Парнапарин натрия", - говорится в сообщении. Отмечается, что согласованные цены на первый биоаналог снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Флюксум" на 2,5%. Так, например, цена за 1 ампулу раствора "Парнапарин натрия велфарм" для подкожного введения в дозировке 3 200 анти-Ха МЕ согласована на уровне 230 рублей, при этом цена за аналогичную форму выпуска референтного лекарственного препарата составляет 236 рублей. "Согласование ФАС цен на новый биоаналог повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - добавляет ведомство.

