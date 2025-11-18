https://1prime.ru/20251118/putin-864659516.html

Путин оценил создание банка данных ШОС в сфере промышленности

Путин оценил создание банка данных ШОС в сфере промышленности - 18.11.2025, ПРАЙМ

Путин оценил создание банка данных ШОС в сфере промышленности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что создание банка данных Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере промышленности позволит нарастить масштабы... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T16:17+0300

2025-11-18T16:17+0300

2025-11-18T16:17+0300

экономика

финансы

россия

рф

белоруссия

казахстан

владимир путин

михаил мишустин

шос

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что создание банка данных Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере промышленности позволит нарастить масштабы кооперации и производства. "Создание такого инструмента (банка данных ШОС - ред.) позволит нарастить масштабы кооперации и в индустриальном секторе, поспособствует совместному развитию производственных мощностей, импортозамещению, внедрению новых технологий и цифровых инноваций, включая искусственный интеллект", - сказал глава государства в ходе встречи с главами делегаций Совета глав правительств государств-членов ШОС. Встреча проходит в Кремле. В ней принимают участие премьер-министры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - Михаил Мишустин, Александр Турчин, Олжас Бектенов, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Госсовета КНР Ли Цян, первый вице-президент Ирана Мухаммад Реза Ареф, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар. Во встрече также участвует генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. От российской стороны присутствуют замглавы МИД РФ Андрей Руденко, спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, национальный координатор РФ в ШОС Бахтиер Хакимов. ШОС объединяет десять государств-членов: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.

https://1prime.ru/20251118/putin-864658841.html

https://1prime.ru/20251118/shos-864653628.html

рф

белоруссия

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, белоруссия, казахстан, владимир путин, михаил мишустин, шос, мид, госсовет