Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о мерах по расширению платежно-расчетной инфраструктуры ШОС - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/putin-864659720.html
Путин рассказал о мерах по расширению платежно-расчетной инфраструктуры ШОС
Путин рассказал о мерах по расширению платежно-расчетной инфраструктуры ШОС - 18.11.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о мерах по расширению платежно-расчетной инфраструктуры ШОС
В рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предпринимаются шаги по расширению платежно-расчетной инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T16:19+0300
2025-11-18T16:19+0300
экономика
россия
финансы
рф
белоруссия
казахстан
владимир путин
михаил мишустин
шос
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861650267_0:159:2843:1758_1920x0_80_0_0_abd41a48114ba3f34d051a2b3c60bd88.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. В рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предпринимаются шаги по расширению платежно-расчетной инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин. "По инициативе российской стороны и при поддержке партнеров в рамках Шанхайской организации сотрудничества предпринимаются шаги для расширения платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры ", - сказал российский лидер на встрече с главами делегаций Совета глав правительств государств-членов ШОС. Встреча проходит в Кремле. В ней принимают участие премьер-министры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - Михаил Мишустин, Александр Турчин, Олжас Бектенов, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Госсовета КНР Ли Цян, первый вице-президент Ирана Мухаммад Реза Ареф, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар. Во встрече также участвует генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. От российской стороны присутствуют замглавы МИД РФ Андрей Руденко, спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, национальный координатор РФ в ШОС Бахтиер Хакимов. ШОС объединяет десять государств-членов: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств - партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
https://1prime.ru/20251118/putin-864659516.html
рф
белоруссия
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861650267_144:0:2699:1916_1920x0_80_0_0_5a86e80eb3d5a2b36c6ec01976c1a11b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, белоруссия, казахстан, владимир путин, михаил мишустин, шос, мид, госсовет
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ШОС, МИД, Госсовет
16:19 18.11.2025
 
Путин рассказал о мерах по расширению платежно-расчетной инфраструктуры ШОС

Путин: в рамках ШОС предпринимаются шаги по расширению платежно-расчетной инфраструктуры

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. В рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предпринимаются шаги по расширению платежно-расчетной инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По инициативе российской стороны и при поддержке партнеров в рамках Шанхайской организации сотрудничества предпринимаются шаги для расширения платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры ", - сказал российский лидер на встрече с главами делегаций Совета глав правительств государств-членов ШОС.
Встреча проходит в Кремле. В ней принимают участие премьер-министры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - Михаил Мишустин, Александр Турчин, Олжас Бектенов, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Госсовета КНР Ли Цян, первый вице-президент Ирана Мухаммад Реза Ареф, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.
Во встрече также участвует генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. От российской стороны присутствуют замглавы МИД РФ Андрей Руденко, спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, национальный координатор РФ в ШОС Бахтиер Хакимов.
ШОС объединяет десять государств-членов: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств - партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Путин оценил создание банка данных ШОС в сфере промышленности
16:17
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФБЕЛОРУССИЯКАЗАХСТАНВладимир ПутинМихаил МишустинШОСМИДГоссовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала