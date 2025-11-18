Путин рассказал о мерах по расширению платежно-расчетной инфраструктуры ШОС
Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. В рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предпринимаются шаги по расширению платежно-расчетной инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По инициативе российской стороны и при поддержке партнеров в рамках Шанхайской организации сотрудничества предпринимаются шаги для расширения платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры ", - сказал российский лидер на встрече с главами делегаций Совета глав правительств государств-членов ШОС.
Встреча проходит в Кремле. В ней принимают участие премьер-министры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - Михаил Мишустин, Александр Турчин, Олжас Бектенов, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Госсовета КНР Ли Цян, первый вице-президент Ирана Мухаммад Реза Ареф, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.
Во встрече также участвует генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. От российской стороны присутствуют замглавы МИД РФ Андрей Руденко, спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, национальный координатор РФ в ШОС Бахтиер Хакимов.
ШОС объединяет десять государств-членов: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств - партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.