Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретился с премьером Госсовета КНР - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251118/putin-864662949.html
Путин встретился с премьером Госсовета КНР
Путин встретился с премьером Госсовета КНР - 18.11.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с премьером Госсовета КНР
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T16:40+0300
2025-11-18T17:13+0300
политика
мировая экономика
россия
китай
рф
москва
михаил мишустин
владимир путин
максим орешкин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Москве. Во вторник президент принял в Кремле руководителей делегаций Совета глав правительств стран ШОС. Позже глава государства отдельно встретился с Ли Цяном. От российской стороны во встрече принимают участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, премьер Михаил Мишустин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы МИД Андрей Руденко. Заседание совета под председательством премьера РФ Михаила Мишустина прошло во вторник в Национальном центре "Россия". Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах. ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
https://1prime.ru/20251118/putin-864657745.html
китай
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, китай, рф, москва, михаил мишустин, владимир путин, максим орешкин, шос, госсовет, мид
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Максим Орешкин, ШОС, Госсовет, МИД
16:40 18.11.2025 (обновлено: 17:13 18.11.2025)
 
Путин встретился с премьером Госсовета КНР

Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Москве.
Во вторник президент принял в Кремле руководителей делегаций Совета глав правительств стран ШОС. Позже глава государства отдельно встретился с Ли Цяном.
От российской стороны во встрече принимают участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, премьер Михаил Мишустин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы МИД Андрей Руденко.
Заседание совета под председательством премьера РФ Михаила Мишустина прошло во вторник в Национальном центре "Россия". Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
Президент Владимир Путин
Путин принял в Кремле руководителей делегаций стран ШОС
15:47
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯКИТАЙРФМОСКВАМихаил МишустинВладимир ПутинМаксим ОрешкинШОСГоссоветМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала