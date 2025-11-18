https://1prime.ru/20251118/putin-864662949.html

Путин встретился с премьером Госсовета КНР

Путин встретился с премьером Госсовета КНР

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Москве. Во вторник президент принял в Кремле руководителей делегаций Совета глав правительств стран ШОС. Позже глава государства отдельно встретился с Ли Цяном. От российской стороны во встрече принимают участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, премьер Михаил Мишустин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы МИД Андрей Руденко. Заседание совета под председательством премьера РФ Михаила Мишустина прошло во вторник в Национальном центре "Россия". Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах. ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.

