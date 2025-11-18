Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал, когда вступит в силу безвизовый режим для граждан Китая - 18.11.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, когда вступит в силу безвизовый режим для граждан Китая
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Безвизовый режим для граждан Китая, посещающих Россию, вступит в силу в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин. Во вторник президент принял в Кремле руководителей делегаций Совета глав правительств стран ШОС. Позже глава государства отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. "С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики", - сказал российский лидер. ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
Путин рассказал, когда вступит в силу безвизовый режим для граждан Китая

Путин: безвизовый режим для граждан Китая вступит в силу в ближайшее время

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Безвизовый режим для граждан Китая, посещающих Россию, вступит в силу в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник президент принял в Кремле руководителей делегаций Совета глав правительств стран ШОС. Позже глава государства отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики", - сказал российский лидер.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
Товарооборот России со странами ШОС продолжает расти, заявил Путин
