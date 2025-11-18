https://1prime.ru/20251118/shos-864640490.html

Мишустин открыл заседание совета глав правительств ШОС в Москве

18.11.2025

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин собрал заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Мы завершаем российское председательство в совете, которое было нацелено на расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в ШОС, благодарю все государства за конструктивное, партнерское взаимодействие. У нас очень насыщенная повестка дня сегодня. Предлагаю сразу приступить к работе", - сказал Мишустин на заседании в узком составе. Нынешнее заседание станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах. Повесткой предусмотрено обсуждение приоритетных вопросов укрепления взаимодействия в ШОС в разных сферах. По информации российского кабмина, главы правительств рассмотрят меры по выполнению Стратегии развития ШОС до 2035 года и, прежде всего, по расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Основное внимание они уделят взаимодействию в сферах цифровой экономики, энергетики, зеленой промышленности, искусственного интеллекта, науки и инноваций, образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, молодежных обменов. ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.

