Мишустин оценил долю стран ШОС в мировом ВВП - 18.11.2025
Мишустин оценил долю стран ШОС в мировом ВВП
Мишустин оценил долю стран ШОС в мировом ВВП - 18.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил долю стран ШОС в мировом ВВП
Доля стран ШОС в глобальном ВВП в 2024 году достигла трети, а по итогам 2025 года может вырасти до 35%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T11:41+0300
2025-11-18T11:41+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Доля стран ШОС в глобальном ВВП в 2024 году достигла трети, а по итогам 2025 года может вырасти до 35%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит во вторник в Национальном центре "Россия" в Москве. Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах. "В прошлом году суммарный экспорт наших государств составил около пятой части мирового показателя. А доля участников ШОС в глобальном валовом внутреннем продукте достигла уже трети. По итогам текущего года, согласно прогнозам, она вырастет еще больше – до 35%", - сказал Мишустин. ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
11:41 18.11.2025
 
Мишустин оценил долю стран ШОС в мировом ВВП

Мишустин: доля стран ШОС в глобальном ВВП по итогам 2025 года может вырасти до 35%

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Доля стран ШОС в глобальном ВВП в 2024 году достигла трети, а по итогам 2025 года может вырасти до 35%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит во вторник в Национальном центре "Россия" в Москве. Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
"В прошлом году суммарный экспорт наших государств составил около пятой части мирового показателя. А доля участников ШОС в глобальном валовом внутреннем продукте достигла уже трети. По итогам текущего года, согласно прогнозам, она вырастет еще больше – до 35%", - сказал Мишустин.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
 
ЭкономикаМировая экономикаМОСКВААЗИЯРФМихаил МишустинШОССНГ
 
 
