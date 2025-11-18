https://1prime.ru/20251118/shos-864653213.html
Председательство в Совете глав правительств ШОС перешло к Таджикистану
2025-11-18T14:02+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Председательство в совете глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) переходит от России к Таджикистану, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Заседание Совета глав правительств ШОС состоялось в Москве 17-18 ноября. Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС. "По итогам нашего заседания председательство в Совете глав правительств переходит к республике Таджикистан", - сообщил Мишустин, завершая встречу. Он поздравил с этим своего коллегу, премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоду, который также принимал участие в заседании, и пожелал ему успехов. Мишустин также обратился к главе кабинета министров Киргизии Адылбеку Касымалиеву и пожелал ему успехов в реализации планов председательства Киргизии в совете глав стран ШОС в 2025-26 годах. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Россия председательствовала в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах.
