Главы правительств ШОС приняли коммюнике по итогам встречи в Москве - 18.11.2025
https://1prime.ru/20251118/shos-864653628.html
Главы правительств ШОС приняли коммюнике по итогам встречи в Москве
2025-11-18T14:12+0300
МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли совместное коммюнике по итогам встречи в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Заседание Совета глав правительств ШОС проходило в столице России 17-18 ноября, его провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это заседание стало завершающим мероприятием российского председательства в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах. ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.
14:12 18.11.2025
 
© Sputnik | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли совместное коммюнике по итогам встречи в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание Совета глав правительств ШОС проходило в столице России 17-18 ноября, его провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это заседание стало завершающим мероприятием российского председательства в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.
 
