https://1prime.ru/20251118/shos-864653628.html

Главы правительств ШОС приняли коммюнике по итогам встречи в Москве

Главы правительств ШОС приняли коммюнике по итогам встречи в Москве - 18.11.2025, ПРАЙМ

Главы правительств ШОС приняли коммюнике по итогам встречи в Москве

Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли совместное коммюнике по итогам встречи в Москве, передает корреспондент РИА... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T14:12+0300

2025-11-18T14:12+0300

2025-11-18T14:12+0300

экономика

россия

мировая экономика

рф

белоруссия

индия

михаил мишустин

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/83749/81/837498179_0:16:2783:1581_1920x0_80_0_0_2693bfd33bc8b34755d2efee6f07f00c.jpg

МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли совместное коммюнике по итогам встречи в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Заседание Совета глав правительств ШОС проходило в столице России 17-18 ноября, его провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это заседание стало завершающим мероприятием российского председательства в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах. ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.

рф

белоруссия

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, белоруссия, индия, михаил мишустин, шос