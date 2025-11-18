https://1prime.ru/20251118/shos-864653628.html
Главы правительств ШОС приняли коммюнике по итогам встречи в Москве
Главы правительств ШОС приняли коммюнике по итогам встречи в Москве - 18.11.2025, ПРАЙМ
Главы правительств ШОС приняли коммюнике по итогам встречи в Москве
Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли совместное коммюнике по итогам встречи в Москве, передает корреспондент РИА... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T14:12+0300
2025-11-18T14:12+0300
2025-11-18T14:12+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
белоруссия
индия
михаил мишустин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/81/837498179_0:16:2783:1581_1920x0_80_0_0_2693bfd33bc8b34755d2efee6f07f00c.jpg
МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли совместное коммюнике по итогам встречи в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Заседание Совета глав правительств ШОС проходило в столице России 17-18 ноября, его провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это заседание стало завершающим мероприятием российского председательства в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах. ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.
рф
белоруссия
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/81/837498179_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_25809d4b4cc643c0074d9f5b521fcd04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, белоруссия, индия, михаил мишустин, шос
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, БЕЛОРУССИЯ, ИНДИЯ, Михаил Мишустин, ШОС
Главы правительств ШОС приняли коммюнике по итогам встречи в Москве
Главы правительств стран ШОС приняли совместное коммюнике по итогам встречи в Москве