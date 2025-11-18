https://1prime.ru/20251118/spetsoperatsiya-864647512.html

ВС России не дали ВСУ прорвать кольцо окружения в Харьковской области

ВС России не дали ВСУ прорвать кольцо окружения в Харьковской области

спецоперация на украине

россия

общество

харьковская область

рф

всу

МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Российские бойцы сорвали попытку ВСУ провести у Благодатовки Харьковской области контратаку, с помощью которой украинские формирования намеревались прорваться из кольца окружения, сообщили в Минобороны РФ. "В течение суток сорвана попытка подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ провести контратаку в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области с целью прорыва кольца окружения. Противник потерял до 10 боевиков", - говорится в сводке российского ведомства.

харьковская область

рф

россия, общество , харьковская область, рф, всу