Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251118/spetsoperatsiya-864647654.html
Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ
Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ - 18.11.2025, ПРАЙМ
Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T12:24+0300
2025-11-18T12:24+0300
спецоперация на украине
россия
рф
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860157338_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43412bb58d571ce29419f1e51d539daa.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - говорится в сообщении ведомства. В Минобороны РФ добавили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы и 206 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 97303 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26086 танков и других боевых бронированных машин, 1613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31381 орудие полевой артиллерии и минометов, 46993 единицы специальной военной автомобильной техники, отметили в министерстве обороны РФ.
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860157338_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffd7a8bbeef270d3adf90ea4a3900bce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, ВСУ
12:24 18.11.2025
 
Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ

ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры ВСУ

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы и 206 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 97303 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26086 танков и других боевых бронированных машин, 1613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31381 орудие полевой артиллерии и минометов, 46993 единицы специальной военной автомобильной техники, отметили в министерстве обороны РФ.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯРФУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала