Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ

Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ

2025-11-18T12:24+0300

спецоперация на украине

россия

рф

украина

всу

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - говорится в сообщении ведомства. В Минобороны РФ добавили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы и 206 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 97303 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26086 танков и других боевых бронированных машин, 1613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31381 орудие полевой артиллерии и минометов, 46993 единицы специальной военной автомобильной техники, отметили в министерстве обороны РФ.

рф

украина

2025

