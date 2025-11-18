https://1prime.ru/20251118/ssha-864631078.html
США в октябре достигли рекордного уровня добычи нефти и газа
2025-11-18T04:37+0300
2025-11-18T04:37+0300
2025-11-18T04:37+0300
ВАШИНГТОН, 18 ноя – ПРАЙМ. США в октябре достигли рекордного уровня добычи в стране нефти и газа, заявил американский президент Дональд Трамп.
"В прошлом месяце было объявлено, что мы произвели больше нефти и газа, чем когда-либо в истории нашей страны", - сказал он участникам конференции McDonald"s в Вашингтоне.
Американский лидер выразил уверенность, что благодаря росту добычи энергоносителей цены на все товары в США идут вниз.
"Вам даже не нужно смотреть на цифры, все прекрасно снижается", - добавил он.
