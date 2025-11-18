Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США в октябре достигли рекордного уровня добычи нефти и газа - 18.11.2025, ПРАЙМ
США в октябре достигли рекордного уровня добычи нефти и газа
2025-11-18T04:37+0300
энергетика
нефть
газ
сша
вашингтон
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 18 ноя – ПРАЙМ. США в октябре достигли рекордного уровня добычи в стране нефти и газа, заявил американский президент Дональд Трамп. "В прошлом месяце было объявлено, что мы произвели больше нефти и газа, чем когда-либо в истории нашей страны", - сказал он участникам конференции McDonald"s в Вашингтоне. Американский лидер выразил уверенность, что благодаря росту добычи энергоносителей цены на все товары в США идут вниз. "Вам даже не нужно смотреть на цифры, все прекрасно снижается", - добавил он.
нефть, газ, сша, вашингтон, дональд трамп
Энергетика, Нефть, Газ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
04:37 18.11.2025
 
