США в октябре достигли рекордного уровня добычи нефти и газа

2025-11-18T04:37+0300

энергетика

нефть

газ

сша

вашингтон

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 18 ноя – ПРАЙМ. США в октябре достигли рекордного уровня добычи в стране нефти и газа, заявил американский президент Дональд Трамп. "В прошлом месяце было объявлено, что мы произвели больше нефти и газа, чем когда-либо в истории нашей страны", - сказал он участникам конференции McDonald"s в Вашингтоне. Американский лидер выразил уверенность, что благодаря росту добычи энергоносителей цены на все товары в США идут вниз. "Вам даже не нужно смотреть на цифры, все прекрасно снижается", - добавил он.

