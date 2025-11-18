Громкое заявление Стубба о России поразило журналиста
Фази раскритиковал призыв президента Финляндии Стубба усилить давление на Россию
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Слова президента Финляндии Александра Стубба о России поразили журналиста Томаса Фази. Об этом он написал в соцсети X.
Накануне глава государства призвал усилить давление на Москву с помощью санкций и дальнейшей поддержки Украины.
"Ничто не пугает их больше, чем мир. Они - настоящая угроза Европе", — написал Фази.
Журналист отметил, что западные политики говорят только о том, как обеспечить продолжение украинского конфликта.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
