Громкое заявление Стубба о России поразило журналиста

Громкое заявление Стубба о России поразило журналиста - 18.11.2025, ПРАЙМ

Громкое заявление Стубба о России поразило журналиста

18.11.2025

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Слова президента Финляндии Александра Стубба о России поразили журналиста Томаса Фази. Об этом он написал в соцсети X. Накануне глава государства призвал усилить давление на Москву с помощью санкций и дальнейшей поддержки Украины."Ничто не пугает их больше, чем мир. Они - настоящая угроза Европе", — написал Фази.Журналист отметил, что западные политики говорят только о том, как обеспечить продолжение украинского конфликта.Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.

