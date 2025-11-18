Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Громкое заявление Стубба о России поразило журналиста - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251118/stubb-864652017.html
Громкое заявление Стубба о России поразило журналиста
Громкое заявление Стубба о России поразило журналиста - 18.11.2025, ПРАЙМ
Громкое заявление Стубба о России поразило журналиста
Слова президента Финляндии Александра Стубба о России поразили журналиста Томаса Фази. Об этом он написал в соцсети X. Накануне глава государства призвал... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T13:36+0300
2025-11-18T13:36+0300
спецоперация на украине
украина
александр стубб
финляндия
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606291_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_7cf31a630e016c6b308de3af541a9903.jpg
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Слова президента Финляндии Александра Стубба о России поразили журналиста Томаса Фази. Об этом он написал в соцсети X. Накануне глава государства призвал усилить давление на Москву с помощью санкций и дальнейшей поддержки Украины."Ничто не пугает их больше, чем мир. Они - настоящая угроза Европе", — написал Фази.Журналист отметил, что западные политики говорят только о том, как обеспечить продолжение украинского конфликта.Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
https://1prime.ru/20251118/zelenskiy-864644923.html
https://1prime.ru/20251118/koshkovich-864636726.html
украина
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606291_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8fa5fdfa8710233322da452177ec6d0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, александр стубб, финляндия, владимир путин, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Александр Стубб, ФИНЛЯНДИЯ, Владимир Путин, НАТО
13:36 18.11.2025
 
Громкое заявление Стубба о России поразило журналиста

Фази раскритиковал призыв президента Финляндии Стубба усилить давление на Россию

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Grits
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Слова президента Финляндии Александра Стубба о России поразили журналиста Томаса Фази. Об этом он написал в соцсети X.

Накануне глава государства призвал усилить давление на Москву с помощью санкций и дальнейшей поддержки Украины.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Решение Зеленского вызвало панику в Финляндии
11:43
"Ничто не пугает их больше, чем мир. Они - настоящая угроза Европе", — написал Фази.

Журналист отметил, что западные политики говорят только о том, как обеспечить продолжение украинского конфликта.

Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
Министр Швеции по делам Европейского союза Джессика Розенкранц - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Слова шведского министра о России вызвали изумление на Западе
09:15
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНААлександр СтуббФИНЛЯНДИЯВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала