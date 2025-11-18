https://1prime.ru/20251118/tramp-864629586.html

Трамп появился перед участниками конференции McDonald's Impact Summit

Трамп появился перед участниками конференции McDonald's Impact Summit

ВАШИНГТОН, 18 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп появился перед участниками конференции McDonald's Impact Summit, объединившей владельцев франшизы американской сети ресторанов быстрого питания, ее поставщиков и партнеров. Речь главы Белого дома, который еще до выборов президента США выходил на работу в McDonald's и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри, как ожидается, будет посвящена проблеме доступности продуктов питания для американцев на фоне ускорения инфляции, вызванной в том числе импортными пошлинами, которые Трамп же и ввел. Помимо этого, глава государства сфокусируется на мерах поддержки бизнеса и работодателей, включая инструменты налогового стимулирования и отмененный налог на чаевые в заведениях американского общепита. Вопреки последним данным статистики, которые указывают на усиление темпов роста потребительских цен в последние месяцы, Белый дом называет происходящее инфляционным кризисом Джо Байдена, виня в инфляции бывшего президента США. Несмотря на это, ранее в ноябре Трамп был вынужден вывести ряд продовольственных товаров из-под действия импортных пошлин. Президент США также дал указание министру торговли и торговому представителю информировать его о любых обстоятельствах, которые могут потребовать дальнейшие действия по данному направлению.

