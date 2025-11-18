https://1prime.ru/20251118/tramp-864633585.html

СМИ назвали условие, при котором Трамп утвердит санкции против России

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на одного из высокопоставленных представителей Белого дома, президент США Дональд Трамп готов утвердить проект о санкциях против России при условии, что окончательное решение по ограничительным мерам останется за ним. "Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям", — сказал он изданию. Источник подчеркнул, что Трамп подпишет законопроект при выполнении этого условия.Вчера президент США поддержал продвигаемый конгрессом законопроект о санкциях против России, который подразумевает введение ограничений против любой страны, которая будет закупать российскую нефть и вести бизнес с Москвой. Он также допустил, что в этот документ включат запрет на сотрудничество с Ираном.В конце октября Джон Тьюн, один из лидеров республиканцев в сенате, заявил, что обсуждение нового пакета санкций против России может быть инициировано, когда администрация сочтет это необходимым. Двадцать второго октября министерство финансов США ввело санкции против компаний "Роснефть", "Лукойл" и связанных с ними структур, объяснив это тем, что Россия якобы не намерена поддерживать мирный процесс по Украине. Владимир Путин заявил, что новые санкции не окажут серьезного воздействия на экономику России. Однако, по его словам, это приведет к значительному увеличению цен на нефть и нефтепродукты, включая топливо для автомобилей в США. Президент России также подчеркнул, что санкции не способствуют укреплению отношений между двумя странами, которые только начали восстанавливаться. Несмотря на это, Москва не отказывается от восстановления диалога с Вашингтоном.

