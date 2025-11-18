https://1prime.ru/20251118/tramp-864673728.html
Трамп сделал заявление о запасах нефти и газа в США
Трамп сделал заявление о запасах нефти и газа в США - 18.11.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал заявление о запасах нефти и газа в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что США превосходят любую из стран мира по запасам нефти и газа, включая Саудовскую Аравию. | 18.11.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США превосходят любую из стран мира по запасам нефти и газа, включая Саудовскую Аравию. "У вас больше нефти, чем почти у всех остальных. Хотя, на самом деле, у нас нефти и газа даже больше, чем у них... У нас больше, чем у кого бы то ни было", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
Трамп сделал заявление о запасах нефти и газа в США
Трамп заявил, что США превосходят любую из стран мира по запасам нефти и газа