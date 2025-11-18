https://1prime.ru/20251118/vlasti-864628371.html

В Иране заявили о продолжении строительства дороги Решт-Астара

18.11.2025

ТЕГЕРАН, 18 ноя - Прайм. Двенадцатидневная ирано-израильская война, произошедшая в июне текущего года, и восстановление международных санкций против Ирана не повлияли на решение инвесторов продолжить строительство железной дороги Решт-Астара международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил РИА Новости губернатор северной иранской провинции Гилян Хади Хакшенас. МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. "На нас это (война с Израилем и восстановление санкций - ред.) никак не повлияло, мы продолжаем свою работу... Находящийся в Иране подрядчик создает инфраструктуру, поэтому наличие или отсутствие санкций (не оказало влияния на реализацию проекта - ред.), и мы надеемся (в обозначенные сроки - ред.) соединить железную дорогу Решт-Астара (с остальной частью МТК "Север-Юг" - ред.)", - сказал губернатор, добавив твердое "нет" при ответе на вопрос РИА Новости о том, не отказался ли кто-либо из инвесторов от продолжения проекта на фоне усложнения обстановки в регионе Ближнего Востока. В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, которые предполагают санкции против Ирана. Рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.

