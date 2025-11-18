https://1prime.ru/20251118/vsm-864642126.html
РЖД рассказали, как сократится время в пути из Москвы в Екатеринбург по ВСМ
2025-11-18T10:46+0300
2025-11-18T10:46+0300
2025-11-18T10:46+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Время в пути по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Екатеринбург сократится до 6,5-8 часов с нынешних 25-28 часов по обычной железной дороге, говорится в материалах РЖД, которые изучило РИА Новости. Трасса Москва - Казань - Екатеринбург называется в материалах ВСМ-2 "Восток". "ВСM-2 должна связать столицу с центрами Поволжья и Урала трассой протяженностью около 1 532 км. Время в пути между Москвой и Екатеринбургом сократится до 6,5-8 часов - вместо нынешних 25-28 часов", - говорится в презентации РЖД, показанной в рамках форума "Транспорт России". Это, пишут РЖД, откроет принципиально новые перспективы для пассажиров и бизнеса. На другом слайде уточняется, что время в пути между Москвой и Екатеринбургом составит 6 часов 36 минут. Глава правительства РФ Михаил Мишустин осенью говорил, что общая протяженность будущей сети ВСМ в России должна составить свыше 4,5 тысячи километров. ВСМ, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга , Адлера, Рязани. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
