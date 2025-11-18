https://1prime.ru/20251118/vsm-864644091.html

ВСМ на юг сократит время от Москвы до Черного моря до 7 часов 50 минут

ВСМ на юг сократит время от Москвы до Черного моря до 7 часов 50 минут - 18.11.2025, ПРАЙМ

ВСМ на юг сократит время от Москвы до Черного моря до 7 часов 50 минут

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) на юг может стать третьим таким проектом в России, время в пути от Москвы до Черного моря сократится до 7... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T11:31+0300

2025-11-18T11:31+0300

2025-11-18T11:47+0300

экономика

бизнес

россия

москва

адлер

санкт-петербург

михаил мишустин

ржд

железнодорожный транспорт

всм

https://cdnn.1prime.ru/img/82945/51/829455171_0:38:1200:713_1920x0_80_0_0_80d237a1814d24ba0c0b07cb72813b41.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) на юг может стать третьим таким проектом в России, время в пути от Москвы до Черного моря сократится до 7 часов 50 минут вместо нынешних 23 часов, говорится в материалах РЖД, которые изучило РИА Новости. "ВСМ-3 "Юг": Москва - Адлер…. Проект ВСМ Москва - Адлер является одной из самых амбициозных транспортных инициатив России. Линия протяжённостью более 1 500 километров позволит добраться из столицы до курортов Причерноморья за 7 часов 50 минут вместо нынешних 23 часов", - говорится в презентации РЖД, показанной в рамках форума "Транспорт России". Указано, что по плану поезда ВСМ будут мчаться со скоростью до 400 километров в час, делая остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Туапсе, Сочи и других городах. Глава правительства РФ Михаил Мишустин осенью говорил, что общая протяженность будущей сети ВСМ в России должна составить свыше 4,5 тысяч километров. ВСМ, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера, Рязани. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

https://1prime.ru/20251118/vsm-864642126.html

москва

адлер

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, адлер, санкт-петербург, михаил мишустин, ржд, железнодорожный транспорт, всм