ВСМ на юг сократит время от Москвы до Черного моря до 7 часов 50 минут
© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»Концепт высокоскоростного поезда для России
Концепт высокоскоростного поезда для России. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) на юг может стать третьим таким проектом в России, время в пути от Москвы до Черного моря сократится до 7 часов 50 минут вместо нынешних 23 часов, говорится в материалах РЖД, которые изучило РИА Новости.
"ВСМ-3 "Юг": Москва - Адлер…. Проект ВСМ Москва - Адлер является одной из самых амбициозных транспортных инициатив России. Линия протяжённостью более 1 500 километров позволит добраться из столицы до курортов Причерноморья за 7 часов 50 минут вместо нынешних 23 часов", - говорится в презентации РЖД, показанной в рамках форума "Транспорт России".
Указано, что по плану поезда ВСМ будут мчаться со скоростью до 400 километров в час, делая остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Туапсе, Сочи и других городах.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин осенью говорил, что общая протяженность будущей сети ВСМ в России должна составить свыше 4,5 тысяч километров. ВСМ, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера, Рязани.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.