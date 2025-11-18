Курс юаня на торгах на Мосбирже незначительно снизился

https://1prime.ru/20251118/yuan-864640196.html

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов перешел к незначительному снижению - до 11,36 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 1 копейку, до 11,36 рубля. Минутами ранее юань максимально повышался до 11,38 рубля.

