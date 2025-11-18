https://1prime.ru/20251118/yuan-864652511.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже вернулся к повышению

2025-11-18T13:45+0300

китайский юань

рынок

богдан зварич

мосбиржа

юань

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник днём после разнонаправленных и слабых движений перешел опять к незначительному повышению - в направление отметки 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.35 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,39 рубля. А диапазон дневных колебаний составляет 11,35-11,41 рубля. Курс юаня продолжает движение в верхней половине краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 рубля, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "Он может попытаться протестировать верхнюю границу коридора, которая выступает ближайшим сопротивлением для китайской валюты. Отметим, что пока наблюдаемого в октябре подъема спроса на валюту со стороны юридических и физических лиц, который, вероятно, продолжает увеличиваться, не хватает для формирования полноценной восходящей тенденции юаня", - отмечает он. При этом в рамках следующей недели рубль получит дополнительную поддержку в виде роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат ноября, рассчитывает Зварич. "В такой ситуации формируются возможности для удержания курса юаня в текущем торговом диапазоне до конца ноября", - заключает он.

