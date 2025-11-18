Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решение Зеленского вызвало панику в Финляндии - 18.11.2025
Спецоперация на Украине
Решение Зеленского вызвало панику в Финляндии
Решение Зеленского вызвало панику в Финляндии - 18.11.2025, ПРАЙМ
Решение Зеленского вызвало панику в Финляндии
Владимир Зеленский решил развязать третью мировую войну, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."У... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T11:43+0300
2025-11-18T11:43+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
нато
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил развязать третью мировую войну, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."У Зеленского нет стратегии, как закончить войну, поэтому он использует все свои карты, в том числе провоцирует прямую конфронтацию между НАТО и Россией", — говорится в публикации.Политик отметил, что в таком случае поддержка Украины прекратилась бы, потому что НАТО уже предоставляет все возможное для борьбы с Россией.Кроме того, по его мнению, Зеленский должен отменить законы, которые запрещают вести мирные переговоры с Россией и понять, что Украина не может быть частью НАТО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
украина
украина, владимир зеленский, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАТО
11:43 18.11.2025
 
Решение Зеленского вызвало панику в Финляндии

Мема заявил, что Зеленский решил спровоцировать третью мировую войну

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил развязать третью мировую войну, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"У Зеленского нет стратегии, как закончить войну, поэтому он использует все свои карты, в том числе провоцирует прямую конфронтацию между НАТО и Россией", — говорится в публикации.
Политик отметил, что в таком случае поддержка Украины прекратилась бы, потому что НАТО уже предоставляет все возможное для борьбы с Россией.

Кроме того, по его мнению, Зеленский должен отменить законы, которые запрещают вести мирные переговоры с Россией и понять, что Украина не может быть частью НАТО.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
