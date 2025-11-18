https://1prime.ru/20251118/zelenskiy-864644923.html

Решение Зеленского вызвало панику в Финляндии

Решение Зеленского вызвало панику в Финляндии - 18.11.2025, ПРАЙМ

Решение Зеленского вызвало панику в Финляндии

Владимир Зеленский решил развязать третью мировую войну, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."У... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T11:43+0300

2025-11-18T11:43+0300

2025-11-18T11:43+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил развязать третью мировую войну, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."У Зеленского нет стратегии, как закончить войну, поэтому он использует все свои карты, в том числе провоцирует прямую конфронтацию между НАТО и Россией", — говорится в публикации.Политик отметил, что в таком случае поддержка Украины прекратилась бы, потому что НАТО уже предоставляет все возможное для борьбы с Россией.Кроме того, по его мнению, Зеленский должен отменить законы, которые запрещают вести мирные переговоры с Россией и понять, что Украина не может быть частью НАТО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://1prime.ru/20251118/koshkovich-864636726.html

https://1prime.ru/20251118/putin-864639763.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, нато