Зеленский сделал важное заявление о переговорах с Россией - 18.11.2025
Спецоперация на Украине
Зеленский сделал важное заявление о переговорах с Россией
2025-11-18T11:46+0300
2025-11-18T11:46+0300
спецоперация на украине
владимир путин
владимир зеленский
нато
украина
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в Telegram-канале анонсировал проведение встреч в Турции для "активизации переговоров"."Завтра - встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые мы предложим партнерам", — заявил он в публикации.Зеленский также добавил, что Киев работает над возобновлением обмена пленными.Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
украина
владимир путин, владимир зеленский, нато, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, УКРАИНА
11:46 18.11.2025
 
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в Telegram-канале анонсировал проведение встреч в Турции для "активизации переговоров".

"Завтра - встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые мы предложим партнерам", — заявил он в публикации.
11:43
Решение Зеленского вызвало панику в Финляндии
11:43
Зеленский также добавил, что Киев работает над возобновлением обмена пленными.

Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
Слова шведского министра о России вызвали изумление на Западе
Слова шведского министра о России вызвали изумление на Западе
09:15
 
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, УКРАИНА
 
 
