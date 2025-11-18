https://1prime.ru/20251118/zelenskiy-864645331.html

Зеленский сделал важное заявление о переговорах с Россией

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в Telegram-канале анонсировал проведение встреч в Турции для "активизации переговоров"."Завтра - встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые мы предложим партнерам", — заявил он в публикации.Зеленский также добавил, что Киев работает над возобновлением обмена пленными.Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.

