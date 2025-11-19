Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.11.2025
Российский рынок акций вырос выше 2600 пунктов
Российский рынок акций вырос выше 2600 пунктов
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций ощутимо вырос в среду, поднявшись выше 2600 пунктов по главному индексу на геополитических ожиданиях по поводу Украины, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 3,24%, до 2646,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,22%, до 1082,07 пункта, долларовый РТС - на 3,38%, до 1029,78 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рост на геополитике Российский рынок акций в основную сессию демонстрировал уверенный рост, в ходе которого он превысил ключевой уровень 2600 пунктов по индексу Мосбиржи. "Участники рынка реагируют на сообщения СМИ о возможной подготовке проекта рамочного соглашения между Россией и Украиной. Чувствительность к геополитической повестке остается высокой, поскольку потенциальный прогресс в урегулировании конфликта может повлиять на санкционный режим и перспективы сырьевых экспортеров, на которых опирается российский рынок", - комментирует Алина Попцова из УК "Альфа-Капитал". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Татнефти" (+6,4%), "Северстали" (+5%), "Лукойла" (+4,7%), "Яндекса" (+4,7%) Стоимость нефти к 19.40 мск падала на 2,3% до 63,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5% до 100,1 пункта. Прогнозы В четверг на фоне очередной активизации переговорного процесса по Украине ожидается повышенная волатильность рынка, считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Динамика и направление движения биржевых индикаторов будут определяться в ближайшие дни новостями из Турции о возможном ходе проведения переговоров. Технически, ближайшее сопротивление для индекса Мосбиржи при этом пройдет на уровне значений 2720-2750 пунктов. Если надежды инвесторов не оправдаются, можно ожидать возвращения индекса к уровню 2450-2500 пунктов", - добавляет он. Говорить об устойчивости разворота к росту российского рынка акций не приходится – условия возможного соглашения неизвестны, как и готовность сторон идти на компромисс, считает Попцова из УК "Альфа-Капитал". "На этом фоне рост выглядит эмоциональным и спекулятивным, тогда как дальнейшее развитие внешнеполитической ситуации остаётся неопределённым", - добавляет она.
22:52 19.11.2025
 
Российский рынок акций вырос выше 2600 пунктов

Российский рынок акций поднялся выше 2600 пунктов на геополитических ожиданиях

