Французский производитель взрывчатки откроет заводы в Канаде, сообщают СМИ
ПАРИЖ, 19 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая европейская компания по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, французская Eurenco, подписала соглашение с канадской компанией Nalagx о строительстве в стране своих новых производственных мощностей для удовлетворения растущего спроса со стороны НАТО, сообщает в среду телеканал BFMTV. "Компания Eurenco, европейский лидер по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, объявила... о подписании "стратегического соглашения" с канадским партнером (компанией Nalagx - ред.) о строительстве новых заводов на территории Канады для удовлетворения растущего спроса со стороны стран НАТО", - говорится в материале. Первый из запланированных к постройке заводов, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2029 году, говорится в материале. Проект двух компаний предусматривает, что новые производства будут принадлежать Nalagx, но эксплуатировать их будет Eurenco. Ожидается, что на этих заводах в первую очередь будут производиться именно сами взрывчатые вещества, причем как для военных (производство боеприпасов), так и для гражданских (горнодобывающая промышленность) нужд, уточняет BFMTV. В январе тогдашний министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция вновь начала производить порох на своей территории, чтобы обеспечить независимость производства снарядов, указав на то, что первая линия производства начала работу на заводе компании Eurenco в Бержераке в департаменте Дордонь на юго-западе страны. Пороховой завод в Бержераке существовал с 1915 года, но в 2007 прекратил производство, которое было локализовано в Швеции. Решение о восстановлении производства пороха и иных взрывчатых веществ на заводе в Бержераке компания приняла в 2023 году.
Французский производитель взрывчатки откроет заводы в Канаде, сообщают СМИ

BFMTV: французская Eurenco построит заводы в Канаде для удовлетворения спроса НАТО

ПАРИЖ, 19 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая европейская компания по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, французская Eurenco, подписала соглашение с канадской компанией Nalagx о строительстве в стране своих новых производственных мощностей для удовлетворения растущего спроса со стороны НАТО, сообщает в среду телеканал BFMTV.
"Компания Eurenco, европейский лидер по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, объявила... о подписании "стратегического соглашения" с канадским партнером (компанией Nalagx - ред.) о строительстве новых заводов на территории Канады для удовлетворения растущего спроса со стороны стран НАТО", - говорится в материале.
Первый из запланированных к постройке заводов, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2029 году, говорится в материале.
Проект двух компаний предусматривает, что новые производства будут принадлежать Nalagx, но эксплуатировать их будет Eurenco. Ожидается, что на этих заводах в первую очередь будут производиться именно сами взрывчатые вещества, причем как для военных (производство боеприпасов), так и для гражданских (горнодобывающая промышленность) нужд, уточняет BFMTV.
В январе тогдашний министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция вновь начала производить порох на своей территории, чтобы обеспечить независимость производства снарядов, указав на то, что первая линия производства начала работу на заводе компании Eurenco в Бержераке в департаменте Дордонь на юго-западе страны. Пороховой завод в Бержераке существовал с 1915 года, но в 2007 прекратил производство, которое было локализовано в Швеции. Решение о восстановлении производства пороха и иных взрывчатых веществ на заводе в Бержераке компания приняла в 2023 году.
Заголовок открываемого материала