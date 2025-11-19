https://1prime.ru/20251119/donetsk-864680118.html
В центре Донецка восстановили электроснабжение
В центре Донецка восстановили электроснабжение - 19.11.2025, ПРАЙМ
В центре Донецка восстановили электроснабжение
19.11.2025
ДОНЕЦК, 19 ноя - ПРАЙМ. Электроснабжение восстановлено в центральном районе Донецка после ночной атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
В Донецке восстанавливают электроснабжение. В Ворошиловском районе города появилось и внутридомовое наружное освещение.
