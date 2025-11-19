https://1prime.ru/20251119/donetsk-864680118.html

В центре Донецка восстановили электроснабжение

ДОНЕЦК, 19 ноя - ПРАЙМ. Электроснабжение восстановлено в центральном районе Донецка после ночной атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. В Донецке восстанавливают электроснабжение. В Ворошиловском районе города появилось и внутридомовое наружное освещение.

