Эксперт: США готовятся к снижению добычи сланцевой нефти после 2030 года - 19.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт: США готовятся к снижению добычи сланцевой нефти после 2030 года
Эксперт: США готовятся к снижению добычи сланцевой нефти после 2030 года - 19.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт: США готовятся к снижению добычи сланцевой нефти после 2030 года
Администрация президента США Дональда Трампа, обсуждая лицензирование участков недр на Аляске, у берегов Калифорнии и в Мексиканском заливе, готовится к тому,... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T08:37+0300
2025-11-19T08:37+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа, обсуждая лицензирование участков недр на Аляске, у берегов Калифорнии и в Мексиканском заливе, готовится к тому, что добыча сланцевой нефти начнет снижаться после 2030 года, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Администрация Трампа отменила 14 ноября введенные при его предшественнике Джозефе Байдене запреты на добычу нефти и газа на Аляске. По данным газеты Washington Post, обсуждается лицензирование более 20 участков до 2031 года, а кроме того, американские власти планируют предложить для лицензирования ряд участков на шельфе у берегов Калифорнии, а также в восточной части Мексиканского залива. "Сливки, скажем так, со сланцевых проектов американцы уже сняли. Особенно во время кризисов. И 2016 год, когда было падение цен на нефть, соответственно, и компании переключались на бурение на самых рентабельных участках, чтобы выжить. И 2020 год, когда тоже было падение цен на нефть и на газ, соответственно, тоже переключались на бурение на самых рентабельных участках", - сказал Юшков. Он пояснил, что себестоимость добычи на сланцевых месторождениях, на которых сейчас добывается большая часть нефти и газа в США, постоянно увеличивается. Чтобы добыть те же самые объемы, нужно бурить гораздо больше скважин. "Ухудшение геологии в итоге все равно приведет к тому, что на сланцевых месторождениях добыча будет постепенно снижаться - с годами, это не быстрый процесс. Но в итоге, если особенно цены останутся на довольно низком уровне, добыча будет снижаться", - сказал эксперт. Так, по данным управления энергетической информацией минэнерго США, добыча в 48 штатах США (кроме Аляски и Гавайев), в декабре 2023 года составляла в среднем 11 миллионов баррелей в сутки. Однако ровно через год добыча из скважин, введенных в эксплуатацию в 2023 году или ранее, упала на 4,3 миллиона баррелей в сутки, что компенсировали 15 тысяч новых скважин (78% из них были горизонтальными), которые были пробурены в 2024 году. Они дали прирост в 4,4 миллиона баррелей в сутки, и добыча достигла 11,2 миллиона баррелей к концу прошлого года. "Они начинают проводить новые раунды лицензирования, месторождения раздавать на шельфе, на Аляске и так далее, потому что уже сейчас нужно думать, а чем ты заменишь выпадающую сланцевую добычу в 2030-х годах", - резюмировал Юшков. Тем не менее, пояснил он, у решения развивать добычу нефти и газа в этих районах есть риски, и еще вопрос, удастся ли привлечь инвесторов. Их может отпугивать более длинный и дорогой инвестиционный цикл по сравнению со "сланцами", высокие риски при разработке шельфа, особенно на Аляске, а также потенциальное сопротивление властей самих штатов, различных экологических групп, местных жителей.
08:37 19.11.2025
 
Эксперт: США готовятся к снижению добычи сланцевой нефти после 2030 года

Эксперт Юшков: США готовятся к снижению добычи сланцевой нефти

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа, обсуждая лицензирование участков недр на Аляске, у берегов Калифорнии и в Мексиканском заливе, готовится к тому, что добыча сланцевой нефти начнет снижаться после 2030 года, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Администрация Трампа отменила 14 ноября введенные при его предшественнике Джозефе Байдене запреты на добычу нефти и газа на Аляске. По данным газеты Washington Post, обсуждается лицензирование более 20 участков до 2031 года, а кроме того, американские власти планируют предложить для лицензирования ряд участков на шельфе у берегов Калифорнии, а также в восточной части Мексиканского залива.
"Сливки, скажем так, со сланцевых проектов американцы уже сняли. Особенно во время кризисов. И 2016 год, когда было падение цен на нефть, соответственно, и компании переключались на бурение на самых рентабельных участках, чтобы выжить. И 2020 год, когда тоже было падение цен на нефть и на газ, соответственно, тоже переключались на бурение на самых рентабельных участках", - сказал Юшков.
Он пояснил, что себестоимость добычи на сланцевых месторождениях, на которых сейчас добывается большая часть нефти и газа в США, постоянно увеличивается. Чтобы добыть те же самые объемы, нужно бурить гораздо больше скважин.
"Ухудшение геологии в итоге все равно приведет к тому, что на сланцевых месторождениях добыча будет постепенно снижаться - с годами, это не быстрый процесс. Но в итоге, если особенно цены останутся на довольно низком уровне, добыча будет снижаться", - сказал эксперт.
Так, по данным управления энергетической информацией минэнерго США, добыча в 48 штатах США (кроме Аляски и Гавайев), в декабре 2023 года составляла в среднем 11 миллионов баррелей в сутки.
Однако ровно через год добыча из скважин, введенных в эксплуатацию в 2023 году или ранее, упала на 4,3 миллиона баррелей в сутки, что компенсировали 15 тысяч новых скважин (78% из них были горизонтальными), которые были пробурены в 2024 году. Они дали прирост в 4,4 миллиона баррелей в сутки, и добыча достигла 11,2 миллиона баррелей к концу прошлого года.
"Они начинают проводить новые раунды лицензирования, месторождения раздавать на шельфе, на Аляске и так далее, потому что уже сейчас нужно думать, а чем ты заменишь выпадающую сланцевую добычу в 2030-х годах", - резюмировал Юшков.
Тем не менее, пояснил он, у решения развивать добычу нефти и газа в этих районах есть риски, и еще вопрос, удастся ли привлечь инвесторов. Их может отпугивать более длинный и дорогой инвестиционный цикл по сравнению со "сланцами", высокие риски при разработке шельфа, особенно на Аляске, а также потенциальное сопротивление властей самих штатов, различных экологических групп, местных жителей.
