ФПК не будет делать вагоны-курилки в своих поездах

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не будет делать вагоны-курилки в своих поездах или разрешать курение в тамбурах, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Владимир Пястолов. Он напомнил, что в соответствии с российским законодательством в пассажирских поездах запрещено курение табака или потребление никотиносодержащей продукции. "Поэтому никакие варианты, которые позволили бы курить в поездах, нами не рассматриваются", - ответил Пястолов в преддверии форума "Транспорт России" на вопрос, рассматривается ли возможность создания какого-то отдельного вагона для проезда курящих пассажиров, в котором можно будет курить, или разрешить курение в тамбурах. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 ноября в 8.00 мск.

2025

