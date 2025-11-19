Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФПК не будет делать вагоны-курилки в своих поездах - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/fpk-864681508.html
ФПК не будет делать вагоны-курилки в своих поездах
ФПК не будет делать вагоны-курилки в своих поездах - 19.11.2025, ПРАЙМ
ФПК не будет делать вагоны-курилки в своих поездах
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не будет делать вагоны-курилки в своих поездах или разрешать курение в тамбурах, сообщил в интервью РИА... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T03:03+0300
2025-11-19T03:03+0300
бизнес
россия
федеральная пассажирская компания
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864681508.jpg?1763510609
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не будет делать вагоны-курилки в своих поездах или разрешать курение в тамбурах, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Владимир Пястолов. Он напомнил, что в соответствии с российским законодательством в пассажирских поездах запрещено курение табака или потребление никотиносодержащей продукции. "Поэтому никакие варианты, которые позволили бы курить в поездах, нами не рассматриваются", - ответил Пястолов в преддверии форума "Транспорт России" на вопрос, рассматривается ли возможность создания какого-то отдельного вагона для проезда курящих пассажиров, в котором можно будет курить, или разрешить курение в тамбурах. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 ноября в 8.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, федеральная пассажирская компания, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Федеральная пассажирская компания, РЖД
03:03 19.11.2025
 
ФПК не будет делать вагоны-курилки в своих поездах

ФПК не планирует делать вагоны-курилки в своих поездах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не будет делать вагоны-курилки в своих поездах или разрешать курение в тамбурах, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Владимир Пястолов.
Он напомнил, что в соответствии с российским законодательством в пассажирских поездах запрещено курение табака или потребление никотиносодержащей продукции.
"Поэтому никакие варианты, которые позволили бы курить в поездах, нами не рассматриваются", - ответил Пястолов в преддверии форума "Транспорт России" на вопрос, рассматривается ли возможность создания какого-то отдельного вагона для проезда курящих пассажиров, в котором можно будет курить, или разрешить курение в тамбурах.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 ноября в 8.00 мск.
 
БизнесРОССИЯФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала