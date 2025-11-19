Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии планируют сократить почти 150 тысяч рабочих мест - 19.11.2025
В Германии планируют сократить почти 150 тысяч рабочих мест
В Германии планируют сократить почти 150 тысяч рабочих мест - 19.11.2025, ПРАЙМ
В Германии планируют сократить почти 150 тысяч рабочих мест
Почти 150 тысяч рабочих мест планируется сократить в Германии на 88 предприятиях, сообщает газета Bild со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении результаты... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T18:23+0300
2025-11-19T18:23+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Почти 150 тысяч рабочих мест планируется сократить в Германии на 88 предприятиях, сообщает газета Bild со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении результаты исследования организации работодателей Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). "В Германии на 88 предприятиях планируется сократить 147 522 рабочих места", - пишет газета. В перечень INSM вошли различные компании - от крупных корпораций, поставщиков автокомплектующих, логистических компаний, IT-фирм, авиапредприятий до небольших машиностроительных фирм. "Только в Deutsche Bahn с головным офисом в Берлине планируется сократить 30 тысяч рабочих мест, а у поставщика автокомплектующих ZF во Фридрихсхафене - 14 тысяч", - отмечается в материале. Руководитель INSM Торстен Альслебен заявил Bild, что запланированное масштабное сокращение рабочих мест "говорит само за себя" и отражает провалы экономической политики как нынешнего, так и предыдущего правительства ФРГ. "Если Фридрих Мерц и его правительство не смогут быстро изменить ситуацию, мы можем забыть о Германии как о промышленном центре", - предупредил Альслебен. Среди причин сложившейся экономической ситуации он указал на излишнюю бюрократизацию, слишком высокие цены на энергоносители, огромные налоги и большие затраты на рабочую силу, а также нехватку квалифицированных кадров. "Для решения этих проблем нужны конкретные меры, а не новые долги", - заключил Альслебен. Зампредседателя Свободной демократической партии Вольфганг Кубицки напомнил изданию, что канцлер Мерц обещал вывести страну на траекторию роста, но этого не произошло. "Фридрих Мерц - одно большое разочарование. Он пришел к власти как канцлер роста, а превратился в канцлера спада. Единственное, что растет при правительстве Мерца, - это государственный долг и безработица. А с дырой в кармане еще ни один канцлер не спас пробуксовывающую экономику", - заключил Кубицки. Ранее Институт экономики Германии (IW) сообщал о планах более 35% частных предприятий в ФРГ сократить рабочие места в следующем году. Кроме того, 33% предприятий планируют сокращение инвестиционного бюджета, и треть ожидает спада производства, а также деловой активности по сравнению с 2025 годом. Бюджетный комитет бундестага утвердил на прошлой неделе проект бюджета ФРГ на 2026 год, подразумевающий увеличение заимствований. Как сообщало агентство dpa, таким образом в конечном итоге общий размер госдолга Германии, вероятно, превысит 180 миллиардов евро. В марте немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
18:23 19.11.2025
 
В Германии планируют сократить почти 150 тысяч рабочих мест

В Германии планируют сократить почти 150 тысяч рабочих мест на 88 предприятиях

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Почти 150 тысяч рабочих мест планируется сократить в Германии на 88 предприятиях, сообщает газета Bild со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении результаты исследования организации работодателей Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).
Германии на 88 предприятиях планируется сократить 147 522 рабочих места", - пишет газета.
В перечень INSM вошли различные компании - от крупных корпораций, поставщиков автокомплектующих, логистических компаний, IT-фирм, авиапредприятий до небольших машиностроительных фирм. "Только в Deutsche Bahn с головным офисом в Берлине планируется сократить 30 тысяч рабочих мест, а у поставщика автокомплектующих ZF во Фридрихсхафене - 14 тысяч", - отмечается в материале.
Руководитель INSM Торстен Альслебен заявил Bild, что запланированное масштабное сокращение рабочих мест "говорит само за себя" и отражает провалы экономической политики как нынешнего, так и предыдущего правительства ФРГ.
"Если Фридрих Мерц и его правительство не смогут быстро изменить ситуацию, мы можем забыть о Германии как о промышленном центре", - предупредил Альслебен.
Среди причин сложившейся экономической ситуации он указал на излишнюю бюрократизацию, слишком высокие цены на энергоносители, огромные налоги и большие затраты на рабочую силу, а также нехватку квалифицированных кадров. "Для решения этих проблем нужны конкретные меры, а не новые долги", - заключил Альслебен.
Зампредседателя Свободной демократической партии Вольфганг Кубицки напомнил изданию, что канцлер Мерц обещал вывести страну на траекторию роста, но этого не произошло. "Фридрих Мерц - одно большое разочарование. Он пришел к власти как канцлер роста, а превратился в канцлера спада. Единственное, что растет при правительстве Мерца, - это государственный долг и безработица. А с дырой в кармане еще ни один канцлер не спас пробуксовывающую экономику", - заключил Кубицки.
Ранее Институт экономики Германии (IW) сообщал о планах более 35% частных предприятий в ФРГ сократить рабочие места в следующем году. Кроме того, 33% предприятий планируют сокращение инвестиционного бюджета, и треть ожидает спада производства, а также деловой активности по сравнению с 2025 годом.
Бюджетный комитет бундестага утвердил на прошлой неделе проект бюджета ФРГ на 2026 год, подразумевающий увеличение заимствований. Как сообщало агентство dpa, таким образом в конечном итоге общий размер госдолга Германии, вероятно, превысит 180 миллиардов евро.
В марте немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
ПромышленностьБизнесГЕРМАНИЯБерлинФридрих МерцDeutsche Bahn
 
 
