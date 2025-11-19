Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05:31 19.11.2025
 
Глава ФПК объяснил, почему поезда не ждут опаздывающих пассажиров

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Поезда не ждут опаздывающих пассажиров, потому что даже небольшая задержка может привести к нарушению всего графика, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"Железная дорога – это большой, единый технологический процесс, где все взаимосвязано. Все поезда ходят по заранее составленному расписанию, которое разработано таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность перевозок и удобство для пассажиров. Даже если состав задержится совсем ненадолго, это может привести к нарушению всего графика – как конкретного поезда, так и других", - ответил Пястолов на вопрос, почему поезда не ждут опаздывающих пассажиров.
В одном поезде проезжают порой свыше тысячи пассажиров, отметил он, и железнодорожники не могут нарушить их комфорт и помешать им прибыть вовремя.
"Конечно, бывают исключительные случаи: например, если на посадку опаздывает организованная группа детей. При этом железнодорожники примут все необходимые меры по минимизации последствий такой задержки", - добавил глава ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
 
