Глава ФПК объяснил, почему поезда не ждут опаздывающих пассажиров
Глава ФПК объяснил, почему поезда не ждут опаздывающих пассажиров - 19.11.2025, ПРАЙМ
Глава ФПК объяснил, почему поезда не ждут опаздывающих пассажиров
Поезда не ждут опаздывающих пассажиров, потому что даже небольшая задержка может привести к нарушению всего графика, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T05:31+0300
2025-11-19T05:31+0300
2025-11-19T05:31+0300
бизнес
россия
федеральная пассажирская компания
ржд
фпк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Поезда не ждут опаздывающих пассажиров, потому что даже небольшая задержка может привести к нарушению всего графика, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"Железная дорога – это большой, единый технологический процесс, где все взаимосвязано. Все поезда ходят по заранее составленному расписанию, которое разработано таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность перевозок и удобство для пассажиров. Даже если состав задержится совсем ненадолго, это может привести к нарушению всего графика – как конкретного поезда, так и других", - ответил Пястолов на вопрос, почему поезда не ждут опаздывающих пассажиров.
В одном поезде проезжают порой свыше тысячи пассажиров, отметил он, и железнодорожники не могут нарушить их комфорт и помешать им прибыть вовремя.
"Конечно, бывают исключительные случаи: например, если на посадку опаздывает организованная группа детей. При этом железнодорожники примут все необходимые меры по минимизации последствий такой задержки", - добавил глава ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
бизнес, россия, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
Бизнес, РОССИЯ, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
Глава ФПК объяснил, почему поезда не ждут опаздывающих пассажиров
Глава ФПК Пястолов объяснил, почему поезда не ждут опаздывающих пассажиров
