Импорт новых легковых автомобилей в Россию сократился на 64 процента

Импорт новых автомобилей в Россию за 10 месяцев сократился на 64%
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей в Россию за 10 месяцев 2025 года сократился на 64% в годовом выражении и составил 290 тысяч штук, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За 10 месяцев 2025 года в Россию ввезли 290 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 64% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - написал Целиков в своем Telegram-канале.
Он назвал три причины такой динамики: сокращение объемов рынка на 20%, большие прошлогодние стоки и увеличение объемов сборки на территории России.
"Физическими лицами с льготным "утилем" было ввезено чуть более трети (36%) из общего объема импорта", - добавил директор "Автостата".
По данным аналитического агентства, ввоз новых автомобилей из Китая в отчетном периоде сократился на 68%, до 210 тысяч штук. Тем не менее Китай остается самым большим каналом поставок - 72,5% от общего объема. Транзит через Киргизию в текущем году сократился на 52,5%, до 32,5 тысячи авто. Доля Киргизии в этом году составляет немногим более 11%.
В сообщении отмечены два растущих направления - Южная Корея и Белоруссия. Объемы ввоза из каждой страны превышают 4% от общего объема. По направлению Южной Кореи отмечен автопроизводитель KGM (бывший SsangYong), а Белоруссия служит транзитной страной из Евросоюза.
В пятерку стран-экспортеров также входит Казахстан, откуда было ввезено 10 тысяч новых легковых автомобилей.
"Отмечу, что доля новых автомобилей с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил в общем объеме импорта составляет почти 70%", - указал Целиков.