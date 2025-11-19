Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импорт новых легковых автомобилей в Россию сократился на 64 процента - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/import-864690075.html
Импорт новых легковых автомобилей в Россию сократился на 64 процента
Импорт новых легковых автомобилей в Россию сократился на 64 процента - 19.11.2025, ПРАЙМ
Импорт новых легковых автомобилей в Россию сократился на 64 процента
Импорт новых легковых автомобилей в Россию за 10 месяцев 2025 года сократился на 64% в годовом выражении и составил 290 тысяч штук, сообщил директор... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T09:44+0300
2025-11-19T09:44+0300
бизнес
россия
китай
киргизия
южная корея
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82940/58/829405891_0:140:3076:1870_1920x0_80_0_0_449cc1b29cad3ba2d4da53daf76dc520.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей в Россию за 10 месяцев 2025 года сократился на 64% в годовом выражении и составил 290 тысяч штук, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За 10 месяцев 2025 года в Россию ввезли 290 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 64% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - написал Целиков в своем Telegram-канале. Он назвал три причины такой динамики: сокращение объемов рынка на 20%, большие прошлогодние стоки и увеличение объемов сборки на территории России. "Физическими лицами с льготным "утилем" было ввезено чуть более трети (36%) из общего объема импорта", - добавил директор "Автостата". По данным аналитического агентства, ввоз новых автомобилей из Китая в отчетном периоде сократился на 68%, до 210 тысяч штук. Тем не менее Китай остается самым большим каналом поставок - 72,5% от общего объема. Транзит через Киргизию в текущем году сократился на 52,5%, до 32,5 тысячи авто. Доля Киргизии в этом году составляет немногим более 11%. В сообщении отмечены два растущих направления - Южная Корея и Белоруссия. Объемы ввоза из каждой страны превышают 4% от общего объема. По направлению Южной Кореи отмечен автопроизводитель KGM (бывший SsangYong), а Белоруссия служит транзитной страной из Евросоюза. В пятерку стран-экспортеров также входит Казахстан, откуда было ввезено 10 тысяч новых легковых автомобилей. "Отмечу, что доля новых автомобилей с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил в общем объеме импорта составляет почти 70%", - указал Целиков.
https://1prime.ru/20251117/avtostat-864600221.html
https://1prime.ru/20251118/import-864633271.html
китай
киргизия
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82940/58/829405891_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_03595a1ea0dbe20a352c3cbc38e81969.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, киргизия, южная корея, ес
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КИРГИЗИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ЕС
09:44 19.11.2025
 
Импорт новых легковых автомобилей в Россию сократился на 64 процента

Импорт новых автомобилей в Россию за 10 месяцев сократился на 64%

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПокупка автомобиля
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Покупка автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей в Россию за 10 месяцев 2025 года сократился на 64% в годовом выражении и составил 290 тысяч штук, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За 10 месяцев 2025 года в Россию ввезли 290 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 64% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - написал Целиков в своем Telegram-канале.
Продажа автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Российские дилеры ожидают снижения продаж новых авто
17 ноября, 11:46
Он назвал три причины такой динамики: сокращение объемов рынка на 20%, большие прошлогодние стоки и увеличение объемов сборки на территории России.
"Физическими лицами с льготным "утилем" было ввезено чуть более трети (36%) из общего объема импорта", - добавил директор "Автостата".
По данным аналитического агентства, ввоз новых автомобилей из Китая в отчетном периоде сократился на 68%, до 210 тысяч штук. Тем не менее Китай остается самым большим каналом поставок - 72,5% от общего объема. Транзит через Киргизию в текущем году сократился на 52,5%, до 32,5 тысячи авто. Доля Киргизии в этом году составляет немногим более 11%.
В сообщении отмечены два растущих направления - Южная Корея и Белоруссия. Объемы ввоза из каждой страны превышают 4% от общего объема. По направлению Южной Кореи отмечен автопроизводитель KGM (бывший SsangYong), а Белоруссия служит транзитной страной из Евросоюза.
В пятерку стран-экспортеров также входит Казахстан, откуда было ввезено 10 тысяч новых легковых автомобилей.
"Отмечу, что доля новых автомобилей с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил в общем объеме импорта составляет почти 70%", - указал Целиков.
Водитель за рулем автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Импорт автомобилей с пробегом в Россию в октябре вырос на 55%
Вчера, 07:17
 
БизнесРОССИЯКИТАЙКИРГИЗИЯЮЖНАЯ КОРЕЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала