Инфляция в России на 17 ноября составила 7,12% в годовом выражении
2025-11-19T19:07+0300
2025-11-19T19:07+0300
2025-11-19T19:07+0300
экономика
россия
минэкономразвития рф
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 17 ноября составила 7,12% в годовом выражении против 7,37% на 10 ноября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство отмечает, что инфляция год к году уточнена с учетом выхода 14 ноября отчетных данных Росстата за октябрь - неделей ранее Минэкономразвития оценивало инфляцию на 10 ноября на уровне 7,73%. Как следует из документа, за период с 11 по 17 ноября цены на продовольственные товары выросли на 0,21%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,85%, на остальные продукты - 0,06%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,02%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,03%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
