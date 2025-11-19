https://1prime.ru/20251119/inflyatsiya-864720864.html

Инфляция в России на 17 ноября составила 7,12% в годовом выражении

Инфляция в России на 17 ноября составила 7,12% в годовом выражении - 19.11.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России на 17 ноября составила 7,12% в годовом выражении

Инфляция в России на 17 ноября составила 7,12% в годовом выражении против 7,37% на 10 ноября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T19:07+0300

2025-11-19T19:07+0300

2025-11-19T19:07+0300

экономика

россия

минэкономразвития рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927319_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_f0b7348fb3dc85612569b44a186bd2fa.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 17 ноября составила 7,12% в годовом выражении против 7,37% на 10 ноября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство отмечает, что инфляция год к году уточнена с учетом выхода 14 ноября отчетных данных Росстата за октябрь - неделей ранее Минэкономразвития оценивало инфляцию на 10 ноября на уровне 7,73%. Как следует из документа, за период с 11 по 17 ноября цены на продовольственные товары выросли на 0,21%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,85%, на остальные продукты - 0,06%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,02%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,03%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.

https://1prime.ru/20251119/kurs-864716913.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минэкономразвития рф