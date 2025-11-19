https://1prime.ru/20251119/italija-864678604.html
В Италии рассмотрят апелляцию обвиняемого в терактах на "Северных потоках"
В Италии рассмотрят апелляцию обвиняемого в терактах на "Северных потоках" - 19.11.2025, ПРАЙМ
В Италии рассмотрят апелляцию обвиняемого в терактах на "Северных потоках"
Верховный кассационный суд Италии в среду рассмотрит апелляцию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на газопроводах "Северный... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T00:29+0300
2025-11-19T00:29+0300
2025-11-19T00:29+0300
газ
общество
экономика
германия
сша
украина
сеймур херш
дмитрий песков
джо байден
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864678604.jpg?1763501353
РИМ, 19 окт – ПРАЙМ. Верховный кассационный суд Италии в среду рассмотрит апелляцию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, на решение об экстрадиции в Германию.
Как сообщил РИА Новости адвокат Кузнецова Никола Канестрини, утром он представит позицию защиты в верховной инстанции, решение которой можно ожидать вечером того же дня. По его словам, в случае отмены дела производство будет возобновлено в Апелляционном суде Болоньи, в противном случае передача Кузнецова Германии может состояться в течение десяти дней.
Ранее Канестрини говорил, что защита Кузнецова приводит семь доводов для отмены решения, в том числе якобы политический характер дела, процессуальные нарушения и иммунитет подсудимого как бывшего военного, якобы действовавшего по приказанию начальства.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест, перевел украинца в тюрьму строгого содержания и начал процесс об экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.
В середине октября Верховный суд отменил решение об экстрадиции, принятое судом Болоньи, и назначил новое судебное разбирательство. С началом второго процесса в конце октября суд принял решение об экстрадиции в Германию Кузнецова на первом же заседании.
Защита в качестве доводов приводила режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт на ее территории. По мнению адвоката, события вокруг подрыва "Северных потоков" следует считать военными действиями, а подрыв газопроводов - операцией, совершенной по приказу начальства. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ и в ходе процесса заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к теракту.
За время нахождения в итальянской тюрьме Кузнецов провел десятидневную голодовку. Он требовал соблюдения своих основных прав, включая право на достаточное питание, достойные условия содержания и равное обращение с другими заключенными в отношении свиданий с семьей. Решение прекратить голодовку было принято после того, как итальянские власти дали гарантии полного соблюдения его прав, особенно в отношении полноценного питания. Ранее адвокат сообщал, что Кузнецов не ест мяса.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
германия
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, общество , германия, сша, украина, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, верховный суд, всу, оон, северный поток - 2
Газ, Общество , Экономика, ГЕРМАНИЯ, США, УКРАИНА, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Джо Байден, Верховный суд, ВСУ, ООН, Северный поток - 2
В Италии рассмотрят апелляцию обвиняемого в терактах на "Северных потоках"
ВС Италии рассмотрит апелляцию обвиняемого в терактах на «Северных потоках»
РИМ, 19 окт – ПРАЙМ. Верховный кассационный суд Италии в среду рассмотрит апелляцию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, на решение об экстрадиции в Германию.
Как сообщил РИА Новости адвокат Кузнецова Никола Канестрини, утром он представит позицию защиты в верховной инстанции, решение которой можно ожидать вечером того же дня. По его словам, в случае отмены дела производство будет возобновлено в Апелляционном суде Болоньи, в противном случае передача Кузнецова Германии может состояться в течение десяти дней.
Ранее Канестрини говорил, что защита Кузнецова приводит семь доводов для отмены решения, в том числе якобы политический характер дела, процессуальные нарушения и иммунитет подсудимого как бывшего военного, якобы действовавшего по приказанию начальства.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест, перевел украинца в тюрьму строгого содержания и начал процесс об экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.
В середине октября Верховный суд отменил решение об экстрадиции, принятое судом Болоньи, и назначил новое судебное разбирательство. С началом второго процесса в конце октября суд принял решение об экстрадиции в Германию Кузнецова на первом же заседании.
Защита в качестве доводов приводила режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт на ее территории. По мнению адвоката, события вокруг подрыва "Северных потоков" следует считать военными действиями, а подрыв газопроводов - операцией, совершенной по приказу начальства. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ и в ходе процесса заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к теракту.
За время нахождения в итальянской тюрьме Кузнецов провел десятидневную голодовку. Он требовал соблюдения своих основных прав, включая право на достаточное питание, достойные условия содержания и равное обращение с другими заключенными в отношении свиданий с семьей. Решение прекратить голодовку было принято после того, как итальянские власти дали гарантии полного соблюдения его прав, особенно в отношении полноценного питания. Ранее адвокат сообщал, что Кузнецов не ест мяса.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".