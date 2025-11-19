https://1prime.ru/20251119/italija-864678604.html

В Италии рассмотрят апелляцию обвиняемого в терактах на "Северных потоках"

В Италии рассмотрят апелляцию обвиняемого в терактах на "Северных потоках" - 19.11.2025, ПРАЙМ

В Италии рассмотрят апелляцию обвиняемого в терактах на "Северных потоках"

Верховный кассационный суд Италии в среду рассмотрит апелляцию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на газопроводах "Северный... | 19.11.2025, ПРАЙМ

РИМ, 19 окт – ПРАЙМ. Верховный кассационный суд Италии в среду рассмотрит апелляцию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, на решение об экстрадиции в Германию. Как сообщил РИА Новости адвокат Кузнецова Никола Канестрини, утром он представит позицию защиты в верховной инстанции, решение которой можно ожидать вечером того же дня. По его словам, в случае отмены дела производство будет возобновлено в Апелляционном суде Болоньи, в противном случае передача Кузнецова Германии может состояться в течение десяти дней. Ранее Канестрини говорил, что защита Кузнецова приводит семь доводов для отмены решения, в том числе якобы политический характер дела, процессуальные нарушения и иммунитет подсудимого как бывшего военного, якобы действовавшего по приказанию начальства. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест, перевел украинца в тюрьму строгого содержания и начал процесс об экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался. В середине октября Верховный суд отменил решение об экстрадиции, принятое судом Болоньи, и назначил новое судебное разбирательство. С началом второго процесса в конце октября суд принял решение об экстрадиции в Германию Кузнецова на первом же заседании. Защита в качестве доводов приводила режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт на ее территории. По мнению адвоката, события вокруг подрыва "Северных потоков" следует считать военными действиями, а подрыв газопроводов - операцией, совершенной по приказу начальства. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ и в ходе процесса заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к теракту. За время нахождения в итальянской тюрьме Кузнецов провел десятидневную голодовку. Он требовал соблюдения своих основных прав, включая право на достаточное питание, достойные условия содержания и равное обращение с другими заключенными в отношении свиданий с семьей. Решение прекратить голодовку было принято после того, как итальянские власти дали гарантии полного соблюдения его прав, особенно в отношении полноценного питания. Ранее адвокат сообщал, что Кузнецов не ест мяса. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

