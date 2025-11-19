https://1prime.ru/20251119/juristy-864682991.html

Юристы рассказали, что грозит за незаконное заселение в пустующее жилье

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Самовольное заселение в пустующее жилье может быть квалифицировано в России как незаконное проникновение в жилище, это уголовная статья, предусматривающая наказание вплоть до лишения свободы, рассказали РИА Недвижимость юристы. Сквоттеры, без юридических оснований вселяющиеся в пустующие дома, квартиры или занимающие чужие земельные участки, распространены по всему миру. Во многих странах они стали серьезной проблемой для владельцев недвижимости. Например, в Испании для выселения занявших помещение окупасов, скорее всего, придется обращаться в суд, средний срок разбирательства в котором - около полутора лет. Частой целью для нелегального заселения становится недвижимость, приобретенная иностранцами, которая, как правило, большую часть года пустует. "Занятие заброшенного дома может быть квалифицировано по статье 139 Уголовного кодекса РФ как незаконное проникновение в жилище. Наказание за такое преступление варьируется от штрафа в размере до 40 тысяч рублей до обязательных или исправительных работ, ареста", – объяснила младший юрист юридической группы "Яковлев и партнеры" Анастасия Асабина. Если же нарушение неприкосновенности жилища происходит с применением насилия или использованием служебного положения, то статьей 139 УК РФ уже предусмотрены санкции и в виде лишения свободы. В последнем случае - на срок до трех лет. Кроме того, захватчикам, вероятно, придется выплатить компенсацию собственникам жилья, указала юрист Алена Никитина. Наказание последует и за самовольное занятие земельного участка. Преподаватель НИУ ВШЭ, специалист в области доказательственного права и криминалистики Егор Денисов объяснил, что ответственность установлена статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и зависит от кадастровой стоимости участка. Для граждан ответственность предусмотрена в виде штрафа от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена – от 5 до 10 тысяч рублей. Кроме того, если третье лицо возведет на таком участке дом, госорганы признают его самовольной постройкой и вынесут предписание о сносе, добавила юрист Наталия Скрябина. Вместе с тем, узаконить самовольно занятый заброшенный участок в России, как утверждает Денисов, все же возможно по праву приобретательской давности. Ключевым в данном случае будет открытое владение недвижимым имуществом как своим собственным в течение 15 лет. После этого срока, как уточнил юрист, владелец может обратиться в суд для признания права собственности. По словам юристов, судебные споры, связанные с самовольным занятием недвижимости, включая заброшенную, в России распространены - ежегодно тысячи собственников обращаются в суды за защитой своих прав. Как заметила Никитина, за прошлый год в российских судах было рассмотрено более 16 тысяч дел о признании права собственности на садовые участки и объекты недвижимости, из которых удовлетворено 93%. В судах также заслушали 8,9 тысячи дел о признании права собственности на невостребованные земельные доли, и решения по 92% из них удовлетворительные.

