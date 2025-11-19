https://1prime.ru/20251119/lukoyl-864715441.html

"Лукойл" предпринимает усилия для продажи активов в Болгарии

"Лукойл" предпринимает усилия для продажи активов в Болгарии - 19.11.2025, ПРАЙМ

"Лукойл" предпринимает усилия для продажи активов в Болгарии

"Лукойл" предпринимает необходимые усилия для совершения сделки и продажи завода, сети АЗС и других активов в Болгарии новому собственнику, сообщила компания. | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T17:41+0300

2025-11-19T17:41+0300

2025-11-19T17:41+0300

энергетика

болгария

лукойл

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864131148_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1956c9473554c5375132aee96456c63f.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" предпринимает необходимые усилия для совершения сделки и продажи завода, сети АЗС и других активов в Болгарии новому собственнику, сообщила компания. "Лукойл" предпринимает необходимые усилия для совершения сделки и продажи завода, сети АЗС и других активов в Болгарии новому собственнику и рассчитывает, что деятельность внешнего управляющего не будет этому препятствовать", - говорится в пресс-релизе компании.Компания подчеркнула, что оставляет за собой право на судебную защиту своих прав и законных интересов в случае их нарушения.Власти Болгарии 14 ноября приняли закон о введении на заводе НПЗ "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл-Болгария" и других организациях группы "Лукойл" в Болгарии внешнего управления. С 17 ноября 2025 года все полномочия органов управления указанных организаций перешли к внешнему управляющему.Компания LUKOIL International GMBH, в периметр которой входит "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл-Болгария" и другие организации группы в Болгарии, получила генеральную лицензию управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) до 13 декабря 2025 года в целях продажи международных активов "Лукойла"."Выражаем надежду, что внешний управляющий будет действовать в строгом соответствии с применимым законодательством в целях продолжения деятельности организаций, обеспечит их нормальную работу для снабжения рынка Болгарии топливом, выплаты налогов и поддержания высоких стандартов социальной политики в отношении сотрудников завода, установленных и поддерживаемых "Лукойлом", – говорится в сообщении.На протяжении более 25 лет работы "Лукойла" в Болгарии компания является крупнейшим инвестором и поставщиком топлива, работодателем и налогоплательщиком, конструктивно взаимодействует с местным сообществом, поддерживает высокие стандарты промышленной и экологической безопасности. Уточняется, что накопленные инвестиции с 1999 года составили более 4,5 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20251119/novak-864706223.html

болгария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

болгария, лукойл