Рейтинг@Mail.ru
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251119/lukoyl-864715441.html
2025-11-19T17:41+0300
2025-11-19T17:41+0300
энергетика
болгария
лукойл
https://1prime.ru/20251119/novak-864706223.html
болгария
Новости
болгария, лукойл
Энергетика, БОЛГАРИЯ, Лукойл
17:41 19.11.2025
 
"Лукойл" предпринимает усилия для продажи активов в Болгарии

В "Лукойл" заявили, что предпринимают усилия для продажи активов в Болгарии

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" предпринимает необходимые усилия для совершения сделки и продажи завода, сети АЗС и других активов в Болгарии новому собственнику, сообщила компания.
"Лукойл" предпринимает необходимые усилия для совершения сделки и продажи завода, сети АЗС и других активов в Болгарии новому собственнику и рассчитывает, что деятельность внешнего управляющего не будет этому препятствовать", - говорится в пресс-релизе компании.
Компания подчеркнула, что оставляет за собой право на судебную защиту своих прав и законных интересов в случае их нарушения.
Власти Болгарии 14 ноября приняли закон о введении на заводе НПЗ "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл-Болгария" и других организациях группы "Лукойл" в Болгарии внешнего управления. С 17 ноября 2025 года все полномочия органов управления указанных организаций перешли к внешнему управляющему.
Компания LUKOIL International GMBH, в периметр которой входит "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл-Болгария" и другие организации группы в Болгарии, получила генеральную лицензию управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) до 13 декабря 2025 года в целях продажи международных активов "Лукойла".
"Выражаем надежду, что внешний управляющий будет действовать в строгом соответствии с применимым законодательством в целях продолжения деятельности организаций, обеспечит их нормальную работу для снабжения рынка Болгарии топливом, выплаты налогов и поддержания высоких стандартов социальной политики в отношении сотрудников завода, установленных и поддерживаемых "Лукойлом", – говорится в сообщении.
На протяжении более 25 лет работы "Лукойла" в Болгарии компания является крупнейшим инвестором и поставщиком топлива, работодателем и налогоплательщиком, конструктивно взаимодействует с местным сообществом, поддерживает высокие стандарты промышленной и экологической безопасности. Уточняется, что накопленные инвестиции с 1999 года составили более 4,5 миллиарда долларов.
Санкции против "Лукойла" не повлияли на добычу нефти, заявил Новак
15:16
 
Энергетика БОЛГАРИЯ Лукойл
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
