"Лукойл" предпринимает усилия для продажи активов в Болгарии
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" предпринимает необходимые усилия для совершения сделки и продажи завода, сети АЗС и других активов в Болгарии новому собственнику, сообщила компания. "Лукойл" предпринимает необходимые усилия для совершения сделки и продажи завода, сети АЗС и других активов в Болгарии новому собственнику и рассчитывает, что деятельность внешнего управляющего не будет этому препятствовать", - говорится в пресс-релизе компании.Компания подчеркнула, что оставляет за собой право на судебную защиту своих прав и законных интересов в случае их нарушения.Власти Болгарии 14 ноября приняли закон о введении на заводе НПЗ "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл-Болгария" и других организациях группы "Лукойл" в Болгарии внешнего управления. С 17 ноября 2025 года все полномочия органов управления указанных организаций перешли к внешнему управляющему.Компания LUKOIL International GMBH, в периметр которой входит "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл-Болгария" и другие организации группы в Болгарии, получила генеральную лицензию управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) до 13 декабря 2025 года в целях продажи международных активов "Лукойла"."Выражаем надежду, что внешний управляющий будет действовать в строгом соответствии с применимым законодательством в целях продолжения деятельности организаций, обеспечит их нормальную работу для снабжения рынка Болгарии топливом, выплаты налогов и поддержания высоких стандартов социальной политики в отношении сотрудников завода, установленных и поддерживаемых "Лукойлом", – говорится в сообщении.На протяжении более 25 лет работы "Лукойла" в Болгарии компания является крупнейшим инвестором и поставщиком топлива, работодателем и налогоплательщиком, конструктивно взаимодействует с местным сообществом, поддерживает высокие стандарты промышленной и экологической безопасности. Уточняется, что накопленные инвестиции с 1999 года составили более 4,5 миллиарда долларов.
