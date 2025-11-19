Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Макеевке ввели временные графики отключения электроэнергии
01:53 19.11.2025
 
В Макеевке ввели временные графики отключения электроэнергии

В Макеевке ввели временные графики отключения электроэнергии

ДОНЕЦК, 19 ноя - ПРАЙМ. Временные графики отключения электроэнергии для равномерного распределения и дальнейшего восстановления электроснабжения были введены в Макеевке в ДНР, сообщила администрация городского округа в своем Telegram-канале.
"По информации Макеевского РЭС, в связи с высокой нагрузкой на энергосистему и нестабильной ситуацией с электроснабжением, в целях предотвращения полномасштабной аварии и равномерного распределения ресурсов, было принято вынужденное решение о введении временных графиков отключения электроэнергии",- говорится в сообщении.
Администрация добавила, что данное решение необходимо для разгрузки сетей, стабилизации системы и скорейшего восстановления нормального режима снабжения.
"Сегодня вечером возможны временные отключения для абонентов по следующим адресам: Горняцкий район: микрорайон Зеленый, поселок Осипенко, поселок Войково, кольцо Капитальная, поселок Маяк, село Макеевка, район шахты Горняк 95. Центрально-Городской район: поселок Новокалиново, северная и северо-восточная части города",- подытожили в администрации.
Рано утром во вторник глава ДНР Денис Пушилин сообщил о беспрецедентной атаке украинских боевиков на энергосистему ДНР.
Повреждения получили Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции. Многие населенные пункты оказались обесточены, остановились котельные и фильтровальные станции.
Позже в ДНР объявили режим чрезвычайной ситуации из-за значительного повреждения Зуевской и Старобешевской ТЭС после атаки ВСУ. Документ с постановлением, был также опубликован на сайте Пушилина.
В ночь на понедельник ВСУ уже пытались ударить по энергоинфраструктуре ДНР, используя дроны. Около 500 тысяч человек в Донецке и других городах остались без света. Для примерно 360 тысяч жителей подачу света к середине дня удалось восстановить.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
 

