https://1prime.ru/20251119/makeevka-864680442.html

В Макеевке ввели временные графики отключения электроэнергии

В Макеевке ввели временные графики отключения электроэнергии - 19.11.2025, ПРАЙМ

В Макеевке ввели временные графики отключения электроэнергии

Временные графики отключения электроэнергии для равномерного распределения и дальнейшего восстановления электроснабжения были введены в Макеевке в ДНР, сообщила | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T01:53+0300

2025-11-19T01:53+0300

2025-11-19T01:53+0300

энергетика

донецк

денис пушилин

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864680442.jpg?1763506436

ДОНЕЦК, 19 ноя - ПРАЙМ. Временные графики отключения электроэнергии для равномерного распределения и дальнейшего восстановления электроснабжения были введены в Макеевке в ДНР, сообщила администрация городского округа в своем Telegram-канале. "По информации Макеевского РЭС, в связи с высокой нагрузкой на энергосистему и нестабильной ситуацией с электроснабжением, в целях предотвращения полномасштабной аварии и равномерного распределения ресурсов, было принято вынужденное решение о введении временных графиков отключения электроэнергии",- говорится в сообщении. Администрация добавила, что данное решение необходимо для разгрузки сетей, стабилизации системы и скорейшего восстановления нормального режима снабжения. "Сегодня вечером возможны временные отключения для абонентов по следующим адресам: Горняцкий район: микрорайон Зеленый, поселок Осипенко, поселок Войково, кольцо Капитальная, поселок Маяк, село Макеевка, район шахты Горняк 95. Центрально-Городской район: поселок Новокалиново, северная и северо-восточная части города",- подытожили в администрации. Рано утром во вторник глава ДНР Денис Пушилин сообщил о беспрецедентной атаке украинских боевиков на энергосистему ДНР. Повреждения получили Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции. Многие населенные пункты оказались обесточены, остановились котельные и фильтровальные станции. Позже в ДНР объявили режим чрезвычайной ситуации из-за значительного повреждения Зуевской и Старобешевской ТЭС после атаки ВСУ. Документ с постановлением, был также опубликован на сайте Пушилина. В ночь на понедельник ВСУ уже пытались ударить по энергоинфраструктуре ДНР, используя дроны. Около 500 тысяч человек в Донецке и других городах остались без света. Для примерно 360 тысяч жителей подачу света к середине дня удалось восстановить. В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

донецк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

донецк, денис пушилин, всу