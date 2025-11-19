На Западе сделали громкое заявление после удара ракетами ATACMS по Воронежу
Мема: удар ВСУ ракетами ATACMS по Воронежу говорит об отчаянии Зеленского
© Фото : Минобороны РоссииОбломки ракет ATACMS
Обломки ракет ATACMS. Архивное фото
© Фото : Минобороны России
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Удар украинских военных ракетами ATACMS по Воронежу говорит об отчаянии Владимира Зеленского, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
По его мнению, это серьезный шаг, так как он может означать, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила такие атаки.
"Я ожидаю, что администрация президента США немедленно отвергнет такие заявления, которые также указывают на очень плохую ситуацию на местах на Украине и отчаянную необходимость начать мировую войну со стороны режима Зеленского", — написал Мема.
Накануне Киев предпринял попытку ракетного удара по Воронежу. Все четыре ракеты ATACMS сбила российская ПВО.
В Минобороны России сообщили, что обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом по Воронежу, упали на Воронежский областной геронтологический центра и дом для детей-сирот, а также на одно частное домовладение, жертв и пострадавших нет.
В ответ российские военные уничтожили две пусковые установки, которые пытались ударить ракетами ATACMS по Воронежу.
