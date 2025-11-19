Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление после удара ракетами ATACMS по Воронежу - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251119/mema-864688717.html
На Западе сделали громкое заявление после удара ракетами ATACMS по Воронежу
На Западе сделали громкое заявление после удара ракетами ATACMS по Воронежу - 19.11.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали громкое заявление после удара ракетами ATACMS по Воронежу
Удар украинских военных ракетами ATACMS по Воронежу говорит об отчаянии Владимира Зеленского, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T09:05+0300
2025-11-19T09:05+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
дональд трамп
сша
киев
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1a/853100451_0:22:547:330_1920x0_80_0_0_f1c8ccaae68e9ed928cd81c9eeeb6a2a.jpg
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Удар украинских военных ракетами ATACMS по Воронежу говорит об отчаянии Владимира Зеленского, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.По его мнению, это серьезный шаг, так как он может означать, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила такие атаки."Я ожидаю, что администрация президента США немедленно отвергнет такие заявления, которые также указывают на очень плохую ситуацию на местах на Украине и отчаянную необходимость начать мировую войну со стороны режима Зеленского", — написал Мема.Накануне Киев предпринял попытку ракетного удара по Воронежу. Все четыре ракеты ATACMS сбила российская ПВО.В Минобороны России сообщили, что обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом по Воронежу, упали на Воронежский областной геронтологический центра и дом для детей-сирот, а также на одно частное домовладение, жертв и пострадавших нет.В ответ российские военные уничтожили две пусковые установки, которые пытались ударить ракетами ATACMS по Воронежу.
https://1prime.ru/20251118/koshkovich-864636726.html
https://1prime.ru/20251118/zelenskiy-864645331.html
сша
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1a/853100451_39:0:508:352_1920x0_80_0_0_90c14c41caa1e4eeadb0287c4f200d81.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, дональд трамп, сша, киев, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Киев, УКРАИНА
09:05 19.11.2025
 
На Западе сделали громкое заявление после удара ракетами ATACMS по Воронежу

Мема: удар ВСУ ракетами ATACMS по Воронежу говорит об отчаянии Зеленского

© Фото : Минобороны РоссииОбломки ракет ATACMS
Обломки ракет ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Обломки ракет ATACMS. Архивное фото
© Фото : Минобороны России
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Удар украинских военных ракетами ATACMS по Воронежу говорит об отчаянии Владимира Зеленского, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

По его мнению, это серьезный шаг, так как он может означать, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила такие атаки.
Министр Швеции по делам Европейского союза Джессика Розенкранц - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Слова шведского министра о России вызвали изумление на Западе
Вчера, 09:15
"Я ожидаю, что администрация президента США немедленно отвергнет такие заявления, которые также указывают на очень плохую ситуацию на местах на Украине и отчаянную необходимость начать мировую войну со стороны режима Зеленского", — написал Мема.

Накануне Киев предпринял попытку ракетного удара по Воронежу. Все четыре ракеты ATACMS сбила российская ПВО.

В Минобороны России сообщили, что обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом по Воронежу, упали на Воронежский областной геронтологический центра и дом для детей-сирот, а также на одно частное домовладение, жертв и пострадавших нет.

В ответ российские военные уничтожили две пусковые установки, которые пытались ударить ракетами ATACMS по Воронежу.
Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Зеленский сделал важное заявление о переговорах с Россией
Вчера, 11:46
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАКиевУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала