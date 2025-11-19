Нефть умеренно дешевеет на фоне "избыточного" предложения на рынке

https://1prime.ru/20251119/neft-864687851.html
2025-11-19T08:49+0300
2025-11-19T08:49+0300
2025-11-19T08:50+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863590240_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_77b05cd73cc299eaab660fd7db4ae7d4.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть умеренно снижаются в среду утром - сохраняющееся "избыточное" предложение на рынке вызывает у инвесторов осторожность, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.15 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,22% к уровню предыдущего закрытия, до 64,75 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,23%, до 60,53 доллара. "Цены на нефть получили поддержку со стороны рынка дизельного топлива, однако сохраняющееся "избыточное" предложение сырой нефти заставляет инвесторов с осторожностью относиться к дальнейшему росту цен на сырье", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Haitong. По подсчетам РИА Новости на основе данных Международного энергетического агентство (МЭА), восемь из стран ОПЕК+, взявших на себя "дополнительные" (помимо квот) ограничения добычи, снизили эту добычу в октябре на 360 тысяч баррелей в сутки, до 33,6 миллиона баррелей, превысив свои целевые уровни на 760 тысяч баррелей в сутки. В следующем году ОПЕК ожидает роста добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 0,63 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу организации, годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии, Канады и Аргентины.
https://1prime.ru/20251119/ekspert-864687328.html
нефть, рынок, сша, бразилия, канада, опек, мэа
Нефть, Рынок, США, БРАЗИЛИЯ, КАНАДА, ОПЕК, МЭА
