Россия сохраняет прогноз по добыче нефти по итогам 2025 года

2025-11-19T15:20+0300

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия сохраняет прогноз по добыче нефти по итогам 2025 года на уровне 510 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Да, прогнозы не менялись", - ответил он на вопрос, сохраняет ли РФ прогноз по добыче нефти в 510 миллионов тонн в этом году. Президент России Владимир Путин в октябре говорил, что Россия планирует в 2025 году добыть 510 миллионов тонн нефти - на 1% меньше, чем годом ранее, но это добровольное снижение в рамках соглашения ОПЕК+.

