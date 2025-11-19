Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сохраняет прогноз по добыче нефти по итогам 2025 года - 19.11.2025
Россия сохраняет прогноз по добыче нефти по итогам 2025 года
Россия сохраняет прогноз по добыче нефти по итогам 2025 года на уровне 510 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 19.11.2025, ПРАЙМ
нефть
россия
рф
александр новак
владимир путин
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия сохраняет прогноз по добыче нефти по итогам 2025 года на уровне 510 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Да, прогнозы не менялись", - ответил он на вопрос, сохраняет ли РФ прогноз по добыче нефти в 510 миллионов тонн в этом году. Президент России Владимир Путин в октябре говорил, что Россия планирует в 2025 году добыть 510 миллионов тонн нефти - на 1% меньше, чем годом ранее, но это добровольное снижение в рамках соглашения ОПЕК+.
рф
нефть, россия, рф, александр новак, владимир путин, опек
Нефть, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Владимир Путин, ОПЕК
15:20 19.11.2025
 
Россия сохраняет прогноз по добыче нефти по итогам 2025 года

© РИА Новости . Борис Бабанов
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия сохраняет прогноз по добыче нефти по итогам 2025 года на уровне 510 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Да, прогнозы не менялись", - ответил он на вопрос, сохраняет ли РФ прогноз по добыче нефти в 510 миллионов тонн в этом году.
Президент России Владимир Путин в октябре говорил, что Россия планирует в 2025 году добыть 510 миллионов тонн нефти - на 1% меньше, чем годом ранее, но это добровольное снижение в рамках соглашения ОПЕК+.
НефтьРОССИЯРФАлександр НовакВладимир ПутинОПЕК
 
 
