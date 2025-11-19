Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажиры верхних полок поездов пожаловались на проблему поесть - 19.11.2025, ПРАЙМ
Пассажиры верхних полок поездов пожаловались на проблему поесть
Пассажиры верхних полок поездов пожаловались на проблему поесть - 19.11.2025, ПРАЙМ
Пассажиры верхних полок поездов пожаловались на проблему поесть
Всего 16 пассажиров верхних полок поездов из 200 миллионов перевезенных за последние два года пожаловались на проблему поесть на нижней полке, сообщил в... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T01:53+0300
2025-11-19T01:53+0300
бизнес
федеральная пассажирская компания
фпк
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864680352.jpg?1763506434
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Всего 16 пассажиров верхних полок поездов из 200 миллионов перевезенных за последние два года пожаловались на проблему поесть на нижней полке, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. Два года назад заработали правила о том, что пассажиры верхних полок могут в определенные часы занять место на нижней у стола, чтобы поесть. РИА Новости поинтересовалось, стало ли меньше конфликтов между пассажирами верхних и нижних полок после вступления в силу этих норм. "Если обратиться к статистике, за последние два года в адрес компании по вопросам предоставления нижней полки для приема пищи поступило всего лишь 16 обращений", - сказал Пястолов в преддверии форума "Транспорт России". При этом, отметил он, за данный период поезда ФПК перевезли более 200 миллионов пассажиров. "Так что данная проблема как таковая - что ранее, что сейчас - не существует", - считает глава ФПК. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 ноября в 8.00 мск.
бизнес, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд
Бизнес, Федеральная пассажирская компания, ФПК, РЖД
Пассажиры верхних полок поездов пожаловались на проблему поесть

ФПК: 16 пассажиров верхних полок поездов пожаловались на проблему поесть

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Всего 16 пассажиров верхних полок поездов из 200 миллионов перевезенных за последние два года пожаловались на проблему поесть на нижней полке, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
Два года назад заработали правила о том, что пассажиры верхних полок могут в определенные часы занять место на нижней у стола, чтобы поесть. РИА Новости поинтересовалось, стало ли меньше конфликтов между пассажирами верхних и нижних полок после вступления в силу этих норм.
"Если обратиться к статистике, за последние два года в адрес компании по вопросам предоставления нижней полки для приема пищи поступило всего лишь 16 обращений", - сказал Пястолов в преддверии форума "Транспорт России".
При этом, отметил он, за данный период поезда ФПК перевезли более 200 миллионов пассажиров.
"Так что данная проблема как таковая - что ранее, что сейчас - не существует", - считает глава ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 ноября в 8.00 мск.
 
Заголовок открываемого материала