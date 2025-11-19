https://1prime.ru/20251119/passazhiry-864680352.html

Пассажиры верхних полок поездов пожаловались на проблему поесть

Пассажиры верхних полок поездов пожаловались на проблему поесть - 19.11.2025, ПРАЙМ

Пассажиры верхних полок поездов пожаловались на проблему поесть

Всего 16 пассажиров верхних полок поездов из 200 миллионов перевезенных за последние два года пожаловались на проблему поесть на нижней полке, сообщил в... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T01:53+0300

2025-11-19T01:53+0300

2025-11-19T01:53+0300

бизнес

федеральная пассажирская компания

фпк

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864680352.jpg?1763506434

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Всего 16 пассажиров верхних полок поездов из 200 миллионов перевезенных за последние два года пожаловались на проблему поесть на нижней полке, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. Два года назад заработали правила о том, что пассажиры верхних полок могут в определенные часы занять место на нижней у стола, чтобы поесть. РИА Новости поинтересовалось, стало ли меньше конфликтов между пассажирами верхних и нижних полок после вступления в силу этих норм. "Если обратиться к статистике, за последние два года в адрес компании по вопросам предоставления нижней полки для приема пищи поступило всего лишь 16 обращений", - сказал Пястолов в преддверии форума "Транспорт России". При этом, отметил он, за данный период поезда ФПК перевезли более 200 миллионов пассажиров. "Так что данная проблема как таковая - что ранее, что сейчас - не существует", - считает глава ФПК. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 ноября в 8.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд