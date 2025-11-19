Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-19T03:30+0300
2025-11-19T03:30+0300
бизнес
федеральная пассажирская компания
ржд
фпк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Пассажиры поездов дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) стали реже нарушать запрет на курение, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Владимир Пястолов. Если пассажиры нарушают запрет на курение в поездах, начальник поезда вызывает сотрудников полиции, которые привлекают курильщика к административной ответственности, пояснил регламент действий глава ФПК. "Отмечу, что благодаря профилактической работе, проводимой совместно с сотрудниками правоохранительных органов, количество нарушений пассажирами запрета на курение в поездах неуклонно снижается. По сравнению с 2024 годом (по данным за 10 месяцев 2025 года - ред.) таких случаев фиксируется на треть меньше", - сказал Пястолов в преддверии форума "Транспорт России". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 ноября в 8.00 мск.
бизнес, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
Бизнес, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
03:30 19.11.2025
 
Пассажиры поездов дальнего следования стали реже нарушать запрет на курение

Глава ФПК Пястолов: пассажиры поездов стали реже нарушать запрет на курение

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Пассажиры поездов дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) стали реже нарушать запрет на курение, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Владимир Пястолов.
Если пассажиры нарушают запрет на курение в поездах, начальник поезда вызывает сотрудников полиции, которые привлекают курильщика к административной ответственности, пояснил регламент действий глава ФПК.
"Отмечу, что благодаря профилактической работе, проводимой совместно с сотрудниками правоохранительных органов, количество нарушений пассажирами запрета на курение в поездах неуклонно снижается. По сравнению с 2024 годом (по данным за 10 месяцев 2025 года - ред.) таких случаев фиксируется на треть меньше", - сказал Пястолов в преддверии форума "Транспорт России".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 ноября в 8.00 мск.
 
