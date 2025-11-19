https://1prime.ru/20251119/plan-864725954.html
СМИ рассказали о плане США по урегулированию на Украине
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Предлагаемый США план по урегулированию на Украине предполагает, что Штаты и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории, сообщает портал Axios. "США и другие страны признают Крым и Донбасс в качестве законных российских территорий, но Украину об этом просить не будут", - говорится в публикации.
