СМИ рассказали о плане США по урегулированию на Украине
Спецоперация на Украине
СМИ рассказали о плане США по урегулированию на Украине
2025-11-19T23:01+0300
2025-11-19T23:01+0300
спецоперация на украине
россия
украина
крым
донбасс
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Предлагаемый США план по урегулированию на Украине предполагает, что Штаты и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории, сообщает портал Axios. "США и другие страны признают Крым и Донбасс в качестве законных российских территорий, но Украину об этом просить не будут", - говорится в публикации.
россия, украина, крым, донбасс
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ, ДОНБАСС
23:01 19.11.2025
 
Axios: план США по Украине предполагает признание Крыма и Донбасса российскими

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Предлагаемый США план по урегулированию на Украине предполагает, что Штаты и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории, сообщает портал Axios.
"США и другие страны признают Крым и Донбасс в качестве законных российских территорий, но Украину об этом просить не будут", - говорится в публикации.
Спецоперация на Украине
 
 
