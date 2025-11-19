Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Польши обвинил президента в подготовке выхода страны из ЕС - 19.11.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Польши обвинил президента в подготовке выхода страны из ЕС
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Глава польского МИД Радослав Сикорский, выступая в Сейме, высказал обвинения в адрес президента Кароля Навроцкого, утверждая, что он создает предпосылки для выхода страны из состава Европейского союза."Намекая на то, что европейская интеграция — это заговор против Польши, вы не помогаете ни ЕС, ни Польше. Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза", — цитирует главу МИД издание Rzeczpospolita.По словам министра, президент имеет право на собственное мнение, так как ЕС не идеален, однако он не должен "выдумывать опасность для суверенитета".13 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск выразил обеспокоенность в связи с участием Кароля Навроцкого в Марше независимости, который прошел в Варшаве. На мероприятии врагами республики были представлены Запад, Европейский союз и Украина.В столице Польши ежегодно по случаю Дня независимости, отмечаемого 11 ноября, проводится националистический марш. В этом году в нем, по разным данным, приняли участие от 100 до 300 тысяч человек, включая Навроцкого, являющегося политическим оппонентом Туска. На марше звучали антиправительственные и антимиграционные лозунги, сжигались флаги ЕС.
Глава МИД Польши обвинил президента в подготовке выхода страны из ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Глава польского МИД Радослав Сикорский, выступая в Сейме, высказал обвинения в адрес президента Кароля Навроцкого, утверждая, что он создает предпосылки для выхода страны из состава Европейского союза.
"Намекая на то, что европейская интеграция — это заговор против Польши, вы не помогаете ни ЕС, ни Польше. Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза", — цитирует главу МИД издание Rzeczpospolita.
По словам министра, президент имеет право на собственное мнение, так как ЕС не идеален, однако он не должен "выдумывать опасность для суверенитета".
13 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск выразил обеспокоенность в связи с участием Кароля Навроцкого в Марше независимости, который прошел в Варшаве. На мероприятии врагами республики были представлены Запад, Европейский союз и Украина.
В столице Польши ежегодно по случаю Дня независимости, отмечаемого 11 ноября, проводится националистический марш. В этом году в нем, по разным данным, приняли участие от 100 до 300 тысяч человек, включая Навроцкого, являющегося политическим оппонентом Туска. На марше звучали антиправительственные и антимиграционные лозунги, сжигались флаги ЕС.
